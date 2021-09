Migliori app incontri online da provare | Settembre 2021

Voglia di un nuovo amore o di un flirt passionale? Scopriamo quali sono le migliori app di incontri online

La tecnologia acquista significato nella misura in cui riesce a cambiare le nostre vite, ed internet è sicuramente la tecnologia che da 30 anni a questa parte le ha totalmente rivoluzionate. Grazie agli smartphone ed alle più rapide connessioni mobili il web è sempre con noi, e ci offre la possibilità di essere costantemente connessi annullando le distanze tra esseri umani.

Migliori app incontri online da provare

Oggi più che mai la tecnologia del terzo millennio si propone di migliorare le nostre vite anche dal punto di vista delle relazioni più intime. Sia quando abbiamo voglia di un nuovo amore, sia quando desideriamo gettarci in uno spensierato flirt passionale possiamo contare su ottime applicazioni rivolte al dating. Quindi, non perderti la top five delle migliori app di incontri che ti proponiamo in questo articolo!

1) Tinder – la più famosa per gli incontri occasionali | Migliori app incontri online

Probabilmente l’app di incontri più famosa ma principalmente rivolta e frequentata da ragazzi tra 20 e 30 anni con la voglia di fare incontri spensierati, non necessariamente di solo sesso ma che non comportino particolari coinvolgimenti sentimentali. Tinder è semplicemente una app di dating dal pubblico molto giovane che il più delle volte non ha voglia di intraprendere relazioni serie, ma di divertirsi. Fiore all’occhiello di questa applicazione di annunci per il tuo smartphone è il sistema di matching, ossia la rapida ed intuitiva modalità di visualizzazione dei profili, che ne consente una selezione rapida e precisa attraverso lo “swipe”, ed offre la possibilità di scartare o contrassegnare gli utenti piaciuti scorrendo alternativamente verso destra o verso sinistra, e selezionando l’icona a cuore.

2) OkCupid – la più adatta per fare incontri seri | Migliori app incontri online

Da un’applicazione votata agli incontri occasionali (Tinder) passiamo ad un genere totalmente diverso. Ok Cupid è l’applicazione di dating per chi desidera trovare un compagno/a di vita. Questa avanzata app ci aiuta a ricercare l’anima gemella attraverso un sofisticato ed efficace calcolo di affinità. Sarà quindi necessario rispondere ad un bel po’ di domande su di sé e rivelare la nostra personale idea di compagna/o ideale. Fatto questo sarà possibile dare il via ad un test di affinità che confrontando caratteristiche e preferenze caratteriali, fisiche e sessuali è quasi sempre in grado di proporre profili di utenti realmente compatibili. Unico neo la mancata traduzione in italiano, ma in giro non si dice che oramai tutti conoscono l’inglese?

3) Happn – la più geniale ed innovativa | Migliori app incontri online

Questa app di dating non è il solito modo di conoscere persone online, ma si basa sulla posizione fornita dal gps per farti incontrare persone “incrociate” nella vita di tutti i giorni. Hai avuto un fugace scambio di sguardi con una ragazza o un ragazzo che ti ha colpito moltissimo, ma per timidezza non ti sei fatto/a avanti lasciandoti sfuggire l’occasione? Non disperare! Se tu e la persona che ti ha colpito al cuore avete Happn installata sul vostro smartphone nulla è perduto, potrai scansionare tutti gli utilizzatori incrociati durante la giornata fino a ritrovare chi è riuscito a turbarti con la sua sola vicinanza. Potrai allora vincere ogni timidezza e contattare la tua nuova fiamma attraverso la messaggeria o invitarla a chattare, avendo tra l’altro la possibilità di inviare una canzone utilizzando il tuo account Spotify.

4) Once – la più selettiva in base alle affinità | Migliori app incontri online

Probabilmente non piace a tutti ma proprio grazie alla sua particolarità merita quantomeno di essere affiancata ad app di dating più convenzionali. Once si base esclusivamente su di un selettivo concetto di affinità, proponendo ad ogni utilizzatore un solo profilo al giorno estrapolato grazie alle preferenze e caratteristiche dichiarate dagli utenti. Dopo aver ricevuto sullo smartphone il tuo profilo giornaliero avrai 24 ore per contattarlo, se non lo farai dovrai necessariamente attendere il giorno dopo per riceverne un altro. Ti sembra limitante? Beh, forse hai ragione ma non è da sottovalutare l’effettiva efficacia di questa app nel proporti di contattare persone realmente affini, aumentando così drasticamente le probabilità di successo dei tuoi incontri!

5) Bumble – la più femminile tra le app di incontri | Migliori app incontri online

Una app di dating tutta al femminile, dedicata alle donne ed organizzata per lasciare a loro la prima e l’ultima parola. Questa app consente di fare ricerche in totale autonomia ma possiede anche un sistema che rileva la compatibilità e propone profili ad alto tasso di affinità, riservando alle femminucce di fare la prima mossa entro 24 ore, dopodiché l’utente proposto scompare per lasciare il posto ad un altro. Popolata di giovani ragazze ma ottima anche per conquistare donne mature, in ogni sua funzione Bumble è pensata per evitare alle donne di ricevere centinaia o migliaia di messaggi indesiderati. Mantenendo i maschietti allo scuro delle azioni e preferenze espresse delle femminucce fino ad un effettivo contatto da parte loro, questa app concede al pubblico femminile un ambiente molto più vivibile.

Appuntamento al prossimo mese!

Siamo giunti alla fine della nostra guida alle migliori app di incontri online, ricordiamo che questa guida sarà aggiornata a cadenza mensile. Nel frattempo, in bocca al lupo con le vostre conquiste!