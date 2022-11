Tecnologia e digitale: due mantra per il marketing aziendale

Le aziende sanno bene che le strategie di marketing devono evolversi, di pari passo con l’evoluzione della società. Oggi le tecnologie e il digitale rappresentano un must per tutti, dai consumatori fino ad arrivare alle stesse aziende

Significa che queste ultime devono adeguarsi alle nuove richieste del proprio pubblico di riferimento, digitalizzandosi e accogliendo il fattore hi-tech, adottando dunque soluzioni diverse rispetto al passato. Di conseguenza, oggi vedremo insieme come le tecnologie e il digitale impattano sul successo delle realtà aziendali odierne.

La tecnologia al servizio delle aziende

La tecnologia è un fattore fondamentale per le aziende che vogliono emergere e avere successo nel proprio settore. Non basta più avere un buon prodotto o servizio: bisogna essere in grado di raggiungere il pubblico attraverso i canali più adatti, utilizzando gli strumenti più efficaci. Ci sono diverse strategie che possono sfruttare l’hi-tech a beneficio della promozione di un business, e non è detto che debbano essere complesse o costose.

Per fare un esempio concreto, è possibile ordinare dei power bank personalizzati sui portali specializzati in gadget promozionali. Si tratta di dispositivi che consentono di ricaricare lo smartphone o il tablet quando si è lontani da casa, e possono essere personalizzati con il logo o lo slogan dell’azienda. Un oggetto utile, che permette anche di fare bella figura con clienti e partner, e di fidelizzare i dipendenti.

A proposito di tecnologie al servizio delle aziende, non potremmo non parlare dei software di automazione, indispensabili oramai per gestire ad esempio il magazzino e per prevenire problemi come l’out of stock. Questi software permettono di avere una panoramica completa relativa alle scorte, agli ordini e alle consegne in tempo reale, interfacciandosi con le più importanti piattaforme di e-commerce.

Il digitale, la nuova frontiera del business

Il web è l’habitat naturale delle aziende che desiderano aumentare i propri ricavi e raggiungere nuovi mercati. La rete offre una serie di vantaggi difficilmente riscontrabili altrove, come ad esempio la possibilità di aprire un negozio reperibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Si fa ovviamente riferimento ai già citati e-commerce, che permettono di internazionalizzare la propria attività con un investimento contenuto.

Il web è anche il luogo da cui partire se si vuole implementare una strategia di tipologia multicanale: in questo modo, infatti, sarà più facile gestire tutti i punti di contatto con i clienti e creare un’immagine coerente con il brand, sia nel digital che nella pubblicità fisica e tradizionale. In secondo luogo, la rete dà la possibilità di sfruttare molte altre opzioni per promuovere il proprio marchio. Basti ad esempio citare le ADS su Google o su social network come Facebook e Instagram, il content marketing e l’apertura di un blog aziendale.

In definitiva, digitale e hi-tech sono due componenti oggi indispensabili per ogni azienda, dalla piccola impresa alla multinazionale. E in Italia, purtroppo, sono ancora poche le imprese che hanno appreso questa lezione. Significa che ci sono molteplici opportunità per migliorare e per espandere sia i mercati, sia il fatturato.