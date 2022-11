Avvocato fallimentare: cosa fa e come trovarlo

Che cosa aspettarsi da un avvocato fallimentare? Come e perchè svolge il suo lavoro? Vediamo alcune delucidazioni su questa professione

Presentare un’istanza di fallimento è quasi impossibile senza ricorrere ai servizi di un avvocato fallimentare. Un avvocato fallimentare di solito offre una consulenza iniziale gratuita per analizzare se sia necessario o meno dichiarare bancarotta. A volte si hanno a disposizione opzioni alternative e non è necessario presentare istanza di fallimento. Un avvocato specializzato in fallimenti può aiutarvi a determinare la giusta linea d’azione se i vostri debiti sono diventati ingestibili.

Ho bisogno di un avvocato fallimentare?

Di solito, un avvocato fallimentare è necessario nei casi in cui non si sa quale sia il percorso da seguire per liberarsi dei debiti accumulati nel tempo. Anche se è possibile rappresentarsi da soli davanti al tribunale fallimentare, l’assunzione di un avvocato specializzato in bancarotta può aumentare le possibilità di ottenere con successo un provvedimento di esonero dal pagamento del debito. Il motivo è semplice: un avvocato esperto in materia fallimentare può gestire il vostro caso al meglio grazie alla sua esperienze e conoscenza del diritto fallimentare. Se state pensando di presentare istanza di fallimento e vi trovate in una delle situazioni descritte di seguito, allora molto probabilmente avrete bisogno di un avvocato specializzato in fallimenti.

I creditori e i finanziatori non vi danno pace. Naturalmente i creditori sono i primi a far precipitare la situazione finanziaria e psicologica del debitore quando non riescono a riscuotere il loro denaro. Se vi trovate in questa situazione, l’assunzione di un avvocato fallimentare vi permetterà di non dover più parlare direttamente con i vostri creditori. Questo compito passa all’avvocato fallimentare, che negozia e comunica con i creditori. L’auto-rappresentazione in un tribunale fallimentare non è fattibile. Se non avete le conoscenze legali per rappresentarvi da soli davanti al giudice fallimentare, l’assunzione di un avvocato fallimentare deve essere la priorità. Questo vale in particolare per il fallimento descritto nel Capitolo 7. Non riuscite a decidere quale sia l’opzione alternativa disponibile o migliore per voi. A volte non è necessario presentare istanza di fallimento e sono disponibili opzioni alternative. Se non riuscite a decidere quale sia l’opzione più adatta alle vostre esigenze, dovrete consultare un avvocato specializzato in fallimenti che possa assistervi.

Come trovare un avvocato fallimentare?

Ci sono molti avvocati specializzati in bancarotta che esercitano la professione, ma trovare quello più adatto a voi è una sfida ardua, soprattutto se si tratta della prima volta per voi. Attorney Debt Fighters è uno studio legale che ci assicura di comprendere la nostra situazione personale, per aiutarci a uscire dalla trappola del debito con una perdita minima o nulla dei vostri beni. Lo studio è orgoglioso di fornire ai suoi clienti avvocati fallimentari validi e affidabili. Ecco alcuni consigli generali su come trovare un avvocato specializzato in bancarotta:

Chiedete ad amici, colleghi, familiari e parenti di consigliarvi.

Cercate su Internet per informarmi su diversi studi legali che si occupano di diritto fallimentare. Potrete trovare alcuni potenziali candidati nel sito dell’Ordine degli Avvocati o nei siti delle associazioni degli imprenditori e commercianti.

È anche possibile utilizzare un servizi online e telefonici di aggregazione per contattare un avvocato specializzato in diritto fallimentare.

Raccomandazioni su come trovare un avvocato specializzato in lesioni personali

Purtroppo quando si parla di soldi non è facile mantenere la calma, specialmente se ci sono grosse somme in gioco. Ecco perché può succedere molto spesso di venire coinvolti in colluttazioni. Il punto di partenza per trovare un buon avvocato specializzato in lesioni personali è chiedere suggerimenti ad amici, colleghi, parenti e familiari. Se conoscete qualcuno che ha vissuto una situazione simile alla vostra, sicuramente conoscerà alcuni buoni avvocati specializzati in lesioni personali e ve li consiglierà. Detto questo, ecco alcuni suggerimenti che potete utilizzare per trovare un buon avvocato specializzato in lesioni personali:

Internet è il vostro migliore amico. Internet ha reso più facile trovare professionisti che offrono servizi di ogni tipo. Basta digitare parole come “avvocati di lesioni personali vicino a me” per approdare a diverse pagine web di studi legali e avvocati indipendenti che offrono i loro servizi come avvocati specializzati in lesioni personali. Le pagine web contengono anche testimonianze su storie di successo di clienti che si sono avvalsi in precedenza dei servizi di questi avvocati specializzati in lesioni personali. Questo può aiutare a farsi un’idea di quanto sia preparato il professionista e se abbia esperienza nel settore che ci interessa prima di decidere di chiamarlo. Organizzate una consultazione prima di prendere una decisione. Non prendete una decisione affrettata e assumete subito un avvocato specializzato in lesioni personali. Prenotate prima una consultazione con il potenziale candidato. Prima di stipulare un contratto con uno studio, dovrete informarvi su: Quanta esperienza hanno nei casi di lesioni personali. Qual è il loro tasso di successo. Quali sono gli onorari e le spese generali per la presentazione di un caso di lesioni personali. Quali sono le loro qualifiche e il loro percorso formativo? Cosa possono dire sull’esito del vostro caso? Cosa si può fare per ridurre i costi della causa? C’è qualcosa che potete fare da soli? Qual è la loro opinione sui tempi di definizione del caso? Quanto tempo ci vorrà? Qual è la loro disponibilità per consulenze e raccomandazioni future? Di cosa hanno bisogno per avviare il caso? Le risposte a queste domande sono importanti per aiutarvi a determinare quale avvocato specializzato in lesioni personali potrà assistervi al meglio. È consigliabile intervistare più di un avvocato per avere una visione d’insieme. Assumete un avvocato specializzato in lesioni personali con cui riuscite ad andare d’accordo. La strada è lunga: non vorrete avere a che fare con un rappresentante legale che sia duro, scortese, arrogante o con cui non possiate andare d’accordo. Assicuratevi sempre di assumere qualcuno con i piedi per terra e dal temperamento freddo.

Conclusioni

Sia che si tratti di una richiesta di fallimento o di un caso di lesioni personali, per aumentare le vostre possibilità di vittoria in tribunale avrete bisogno di uno specialista in questi campi. Solo un avvocato esperto in bancarotta o in lesioni personali può aiutarvi con strategie su come gestire il vostro caso. Il fallimento è un pensiero che spaventa chiunque, e un avvocato specializzato in fallimenti può dirvi se è necessario o meno presentare istanza di fallimento. Alcune opzioni alternative sono il consolidamento del debito, la rinegoziazione con gli istituti di credito, il risparmio, ecc. Alcune di queste opzioni possono essere utilizzate nel caso di bancarotta del Capitolo 13, ma ci sono sempre altre opzioni anche per il Capitolo 7. Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!