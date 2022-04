Numeri MC: tutto quello che devi sapere

Che cos’è esattamente un numero MC? Proveremo a spiegarlo in questo articolo!

Abbreviato come numero MC, un motor carrier number è una forma di autorizzazione e un’identificazione univoca. Questo numero è assegnato dalla FMCSA a diverse aziende di autotrasporti o società di traslochi. Il numero MC rappresenta la stessa autenticazione per il movimento interstatale in tutti gli stati autorizzati. Tuttavia, è anche vero che non tutte le aziende di autotrasporti devono mostrare un numero MC.

A chi si rivolge il certificato di autorità MC?

Se lo guardiamo da una prospettiva generale, allora possiamo dire che le aziende che svolgono le seguenti attività sono tenute ad acquisire un numero di motor carrier (numero MC) e un numero DOT (ovvero un certificato di autorità MC):

Il movimento di prodotti regolamentati da un’istituzione statale , che sono di proprietà di altre persone. E quando il movimento avviene pagando una quota o altro tipo di compenso.

, che sono di proprietà di altre persone. E quando il movimento avviene pagando una quota o altro tipo di compenso. Le persone o passeggeri che sono coinvolti nell’attività di commercio interstatale (per qualsiasi importo pagato direttamente o indirettamente).

A differenza della procedura di richiesta del numero USDOT, un’organizzazione aziendale dovrà presentare domanda per ottenere più autorizzazioni per avviare e svolgere il proprio commercio interstatale pianificato in modo univoco.

Quali aziende non necessitano di un’autorizzazione?

Questo aspetto dipende dalle responsabilità fiscali o assicurative che ogni azienda deve soddisfare. Le imprese che possono svolgere attività di movimento senza un’autorità operativa sono:

Vettori privati ​​(vettori che trasportano un carico di loro proprietà)

​​(vettori che trasportano un carico di loro proprietà) Società di trasloco a noleggio che hanno merci che non sono controllate a livello statale

che hanno merci che non sono controllate a livello statale Compagnie di trasporto che operano solo in una “area commerciale” designata a livello statale, esentate dalle regole dell’autorità interstatale.

I diversi tipi di autorità

Qualsiasi azienda che faccia domanda e richieda un tipo specifico di Autorità Operativa sceglierà automaticamente per sé un tipo di assicurazione e un determinato importo assicurativo imposto da FMCSA. Questo è il motivo per cui un’impresa di movimentazione di merci dovrebbe optare per un determinato tipo di Autorità Operativa che le è più rilevante. È opportuno tenere presente che la FMCSA non ha una politica per il rimborso delle tasse di iscrizione.

Quanto tempo impiega il numero MC per essere attivo?

Una volta che un’azienda ha inviato con successo la richiesta del proprio numero per ottenere l’approvazione per le operazioni di autotrasporto, sono necessarie circa due settimane per l’emissione e l’attivazione del numero MC. Si raccomanda che durante questo periodo di tempo di assumere dei professionisti dei servizi di registrazione come consulenti per soddisfare eventuali requisiti per droghe e alcol, insieme ad altri tipi di permessi per il trasporto.

Inoltre, dopo che una società di traslochi ha espletato tutte le formalità come la domanda e il modulo per acquisire i numeri MC e USDOT, sono necessari un minimo di 21 giorni lavorativi affinché l’autorità li attivi. Vale anche la pena valutare se i costi sono ricorrenti o meno. Si noti che il costo da pagare per ogni autorità operativa è solo una commissione una tantum di circa $ 300 – $ 350. Pertanto, ti consigliamo di inviare spese di deposito separate al momento della presentazione della domanda.

Informazioni sul bonus: che cos’è un numero USDOT?

Il Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti (USDOT) designa un numero di identificazione per le società di trasloco. Ogni numero USDOT è unico e appartiene a una sola attività di movimentazione. È obbligatorio per qualsiasi azienda di traslochi che trasporta persone o merci attraverso i confini statali avere il proprio numero univoco. Queste società si registrano presso la Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA).

La FMCSA utilizza il numero USDOT. In questo modo, l’FMCSA tiene traccia delle prestazioni di un’impresa di traslochi e garantisce la protezione dei consumatori. Non dovreste mai affidarvi una società di traslochi senza un USDOT per spostarvi attraverso i confini di stato. Perché questo numero è richiesto per tutti i trasporti commerciali tra stati. Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!