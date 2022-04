This War of Mine: arriva anche su PS5 e Xbox

L‘esperienza traumatizzante della guerra di This War of Mine, dopo l’arrivo su Nintendo Switch e PC, arriva anche su PS5 e Xbox Series X/S

This War of Mine è riuscito a conquistare il pubblico per il suo essere un titolo che, per una volta, non faceva sì che il protagonista fosse un soldato, ma bensì un civile intento a tenere insieme i cocci della sua vita quotidiana durante un conflitto. Il porting è stato annunciato per l’inizio di maggio quindi andiamo a capire meglio di che si tratta.

This War of Mine: la guerra continua su console

Il titolo della 11 Bit Studios (famosi anche per la serie di Anomaly e di Frostpunk) arriverà dunque su PS5 e Xbox Series X/S il 10 maggio con immagini in 4K e meccaniche migliorate per venire incontro all’utilizzo dei controller. Inoltre sarà disponibile anche su Xbox Game Pass al momento del lancio, ma vi lasciamo comunque il tweet ufficiale qui sotto.

This War of Mine: Final Cut crafted by our friends from @CrunchingKoalas with newly updated 4K visuals and UI adjustments is coming to Xbox Series X|S and PlayStation 5 on May 10th. It will also be available on Day One on @XboxGamePass. pic.twitter.com/ifORO5aMri — This War of Mine (@ThisWarOfMine) April 27, 2022

Fondamentale per tutta questa operazione è stato anche l’aiuto del team di Crunching Koalas che ha già lavorato per diversi progetti indie su console. Il CEO di 11 Bit Studios, Prezemek Marszal, ha poi dichiarato che:

Riteniamo che sia particolarmente importante educare le persone sulla realtà della guerra in questo momento, mentre la sua orribile realtà è diventata una lotta quotidiana per le persone che ci sono vicine. Siamo orgogliosi che la recente raccolta fondi di This War of Mine ci abbia aiutato a creare un’ondata di aiuto spontaneo per le vittime di guerra in Ucraina e speriamo di poter diffondere ulteriormente il nostro messaggio contro la guerra con Final Cut

Comunque sia, mentre aspettiamo il 10 maggio, che ne dite di ingannare l’attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!