Call of Duty: le novità della Stagione 5 su MW3 e Warzone

Il campo di battaglia di Call of Duty: Modern Warfare 3 e Warzone si riempie di novità per l’imminente Stagione 5, scopriamone alcune

L’arrivo di Black Ops 6 non frena minimamente il ritmo sostenuto con il quale Call of Duty si riempie di contenuti, e la Stagione 5 prossima all’apertura porta con sé una miriade di novità. Il nuovo DLC BlackCell arriverà il 24 luglio, lo stesso giorno in cui Modern Warfare III e Warzone effettueranno il cambio stagionale. Il bundle BlackCell include Reckoner come nuovo operatore, con tanto di skin in grado di “rivelare occasionalmente il ghoul interiore”… qualunque cosa voglia dire. Ad ogni modo, il nuovo operatore è noto per vantare scintille nere e gialle sull’armatura come avrete modo di scoprire mercoledì prossimo. Nell’immagine qui sotto potete vedere la tabella completa dei contenuti.

Tutte le novità della Stagione 5 di Call of Duty

Stagione nuova comporta contenuti nuovi, e la season 5 di Call of Duty non delude in fatto di novità come si può intuire dal bundle. 1.100 punti CoD sono solo la punta dell’iceberg; c’è anche la planimetria BlackCell “Lunga vita al re” per la mitraglietta Superi, con elementi cosmetici inclusi. In modo analogo, la planimetria BlackCell “Malleus” potrà essere usata per adornare la mazza (arma da combattimento ravvicinato). Sapete già di Reckoner come operatore, ma è prevista la mossa conclusiva “Judge, jury and finisher”: letteralmente “giudice, giuria e colpo di grazia”. In aggiunta a questo, il tweet qui sotto promette anche operatori dalla WWE e mappe nuove con uno stile grafico cel-shading.

Sali sul ring con la Stagione 5, disponibile dal 24 luglio 💪 🥇 Superstar della WWE come operatori

📍 Torna il PDI di Superstore in WZ

✒️ Mappe in cel-shading

🔥 E tanti altri contenuti pic.twitter.com/lYGyltNZej — Call of Duty Italia (@CallofDutyIT) July 17, 2024

Ora sta a voi dirci la vostra: siete giocatori assidui? O contate solo di tornare occasionalmente al gioco?