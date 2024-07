PS5 Pro: parla Tom Henderson, possibile arrivo nel 2024?

L’insider Tom Henderson cala l’asso e rompe il silenzio: PS5 Pro è realtà, e potrebbe arrivare prima che il 2024 in corso si concluda

Tra leak e rumor, il chiacchiericcio su PS5 Pro non è mai mancato negli ultimi mesi e dopo l’ultimo pronostico sull’uscita della revisione hardware a settembre ora è Tom Henderson a rompere il totale silenzio stampa di Sony: la console potrebbe effettivamente giungere sugli scaffali entro la fine del 2024. Il prolifico insider dunque ha detto la sua in un clima di totale no-comment da parte del titano cobalto. Il giornalista è stato sempre in prima linea in fatto di indiscrezioni sull’upgrade di metà generazione, e a quanto pare quest’ultimo non ha ricevuto posticipi sgradevoli di alcun tipo. E pur avendo i fan manifestato una comprensibile apprensione in merito a quest’ipotesi, l’insider dichiara che i documenti interni prevedono un lancio prima di fine anno.

EXCLUSIVE: Is the PlayStation 5 Pro Releasing in 2024?https://t.co/07SQLBlwmT — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) July 18, 2024

Un 2024 professionale: la possibile, probabile, presumibile partenza per PS5 Pro, parla Tom Henderson

A quanto pare, i development kit di PS5 Pro sono giunti a sviluppatori e publisher questa primavera, sempre stando alle dichiarazioni di Tom Henderson (è bene prendere informazioni tanto riservate con le pinze, per quanto vogliamo credere in un lancio entro fine 2024 pure noi, ndr). Nel frattempo, le prime certificazioni per i giochi che sfrutteranno il nuovo hardware dovrebbero venire effettuate da Sony il 30 luglio. Sempre secondo le dichiarazioni dell’insider, a partire dal 15 settembre tutti i giochi che il colosso nipponico valuterà per la sua console ammiraglia dovranno vantare anche il pieno supporto della revisione. Non sappiamo quando verrà l’annuncio ufficiale, ma con la prima partecipazione al Tokyo Game Show da parte dell’azienda dopo anni possiamo solo incrociare le dita. Con cauto ottimismo, naturalmente.

