Casinò pay by phone: la guida definitiva

Cosa sono e perché sono così interessanti i casino pay by phone? Scopriamo di più in questo articolo

Oggi la facilità di accesso ai contenuti che offrono i dispositivi mobili è diventata molto attrattiva per i casinò online di tutto il mondo. Poiché è molto più comodo, molte persone preferiscono il gioco d’azzardo mobile, perché in genere portano sempre con sé il proprio smartphone o tablet. Tuttavia, anche se giocare ai giochi di casinò online mobile-friendly è molto comodo, effettuare depositi può essere un po’ complesso per alcuni giocatori alle prime armi.

I casinò pay by phone, invece, rendono le cose molto più semplici. Potete aggiungere istantaneamente dei fondi al vostro conto del casinò e addebitare il deposito sulla vostra bolletta telefonica utilizzando il metodo del casinò pay by phone.

Come funzionano i casinò pay by phone

Se avete giocato in un casinò online in passato, probabilmente sapete come depositare denaro sul vostro conto. Per trasferire i vostri fondi, userete spesso metodi di deposito come PayPal, VISA e MasterCard. Tuttavia, molti di queste siti non offrono ai giocatori la possibilità di pagare attraverso il credito del telefono.

Per ricaricare il conto del casinò presso un casinò pay by phone si utilizza un servizio di processor di terze parti che collabora con il vostro operatore di processo. Dopo aver selezionato un casinò pay by phone, dovrete registrare un conto presso il processor del casinò. Dopodiché, dovrete solo selezionare il processor dall’elenco delle opzioni di deposito e decidere quanto volete depositare. Nel giro di pochi secondi, le risorse saranno accreditate sul vostro conto e l’addebito sarà effettuato sulla vostra bolletta telefonica.

Vantaggi dell’utilizzo dei casinò pay-by-phone

Il bello di usare i casinò a pagamento è che offrono una serie di vantaggi impressionanti. Alcuni di questi sono i seguenti:

Rapidità : il pagamento tramite telefono è un’alternativa molto immediata ai mezzi di pagamento più convenzionali che consente di effettuare depositi istantanei. Usando questa possibilità, avrete la possibilità di entrare nell’attività di gioco più rapidamente.

: il pagamento tramite telefono è un’alternativa molto immediata ai mezzi di pagamento più convenzionali che consente di effettuare depositi istantanei. Usando questa possibilità, avrete la possibilità di entrare nell’attività di gioco più rapidamente. Sicurezza : una delle migliori caratteristiche dei casinò pay by phone è la sicurezza del loro utilizzo. La sicurezza aggiuntiva deriva dal fatto che non dovrete inserire i dati della vostra carta di credito o i dettagli della vostra banca.

: una delle migliori caratteristiche dei casinò pay by phone è la sicurezza del loro utilizzo. La sicurezza aggiuntiva deriva dal fatto che non dovrete inserire i dati della vostra carta di credito o i dettagli della vostra banca. Pagare in un secondo momento: come per le carte di credito, anche in questo caso si ottiene un credito attraverso il pagamento della bolletta telefonica. Mentre i contanti saranno attribuiti subito al vostro conto di gioco, non dovrete pagare il casinò di fatto fino a quando non pagherete la bolletta telefonica del mese successivo.

Cose da ricercare in una società di gioco d’azzardo con compensazione telefonica

Di seguito sono elencate le cose più importanti che dovreste cercare in una società di gioco d’azzardo con compensazione telefonica:

Somiglianza : è importante trovare una società di compensazione telefonica che sia compatibile con il vostro telefono. Inoltre, è necessario verificare la compatibilità con il proprio gestore telefonico.

: è importante trovare una società di compensazione telefonica che sia compatibile con il vostro telefono. Inoltre, è necessario verificare la compatibilità con il proprio gestore telefonico. Affidabilità: dovrete anche individuare un casinò a pagamento su cui poter contare. Poiché ci sono alcune società di gioco di cui non ci si può fidare, questo passo è molto importante. Supponendo che scommettiate il vostro meritato denaro, dovrete garantire che rimanga al sicuro.

Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!