Salernitana-Genoa: dove vedere la partita?

La Domenica calcistica regala sempre incontri gustosi. C’è uno scontro diretto, ovvero Salernitana-Genoa: ma dove vedere la partita? Andiamo a scoprirlo in questo articolo

I diritti televisivi sono ormai parte integrante nel mondo del calcio, che si parli di Italia o di estero. Per guardare infatti le varie sfide bisogna affidarsi alle diverse piattaforme e, per la Serie A, occorre rifarsi a Sky e DAZN, la quale ne detiene la piena esclusività. Questa scorporazione non si rivela però un lato positivo per i tifosi, costretti così a cercare le tante informazioni in maniera autonoma, in modo da capire dove poter visionare lo scontro. Questo articolo ha dunque il medesimo obiettivo, scoprire dove poter vedere Salernitana-Genoa e chi potrebbe – verosimilmente – scendere in campo.

La giornata 21 di Serie A mostra appena sei partite, con le conseguenti assenze legate alla Supercoppa italiana. Nonostante questo lo scontro diretto tra Salernitana e Genoa evidenzia due squadre che vivono momenti differenti. I campani sono ultimi in classifica, i liguri viaggiano a passo spedito e non vogliono rallentare.

Dove vedere Salernitana-Genoa: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

La stagione di Serie A 2023/24 mostra vari volti, alcuni più distesi e altri più preoccupati. La Salernitana fa parte dell’ultima categoria, fanalino di coda di questa classifica. Pochi risultati utili e tante paure, per una salvezza che appare sempre più delicata. Il Grifone – neopromosso – si sta ben comportando ed è riuscito a strappare anche punti importanti (soprattutto a Inter e Juventus), dimostrando una grande voglia di stupire. Il confronto metterà in evidenza anche Filippo Inzaghi e Alberto Gilardino, grandi ex del calcio italiano. Andiamo così a scoprire dove poter vedere Salernitana-Genoa, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata a Londra da pochi anni, si è già presa una fetta di calcio. Detenendone la piena esclusività, la piattaforma permette di visionare qualunque gara di campionato, dalla prima all’ultima giornata. Oltre alla massima serie, il servizio offre anche le partite di Serie B e gli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile permette di scegliere tra due pacchetti: quello standar, con un costo di 30,99 €, e quello plus al costo di 45,99 €, dando la possibilità di usare la piattaforma da due dispositivi in contemporanea. Per decidere la soluzione migliore, basta cliccare sul link diretto che riporta al sito ufficiale.

Per quanto riguarda Sky, si tratta di una società ben diversa e che, ormai da anni, offre una vasta gamma di servizi, da quelli sportivi a quelli di intrattenimento. Sulla tematica calcio, nelle ultime stagioni, ha dovuto cambiare veste. Permette di visionare soltanto 3 partite di Serie A per ogni giornata, arricchendo però il palinsesto con i match del campionato femminile, gli incontri delle squadre estere e tutte le sfide di caratura europea, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il pacchetto si arricchisce con NBA, Tennis, MOTOGP e Formula 1. L’abbonamento mensile ha un costo di 14,99 €, basta cliccare sul link che rimanda NOWTV.

Tralasciando la questione piattaforme, eccoci arrivati allo snodo principale: Salernitana-Genoa sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scendere in campo oggi, Domenica 21 Gennaio, alle ore 18, teatro dell’incontro lo Stadio Arechi di Salerno. Si ricorda l’importanza di usare una VPN quando si naviga su internet.

Mancano poche ore, accomodatevi sul divano e prendere il telecomando; in alternativa scaricare l’applicazione ed eseguite il login.

Salernitana-Genoa, probabili formazioni

Due tecnici giovani e pronti a fare ancora gavetta.

Ecco le probabili formazioni delle due squadre:

SALERNITANA (3-4-3): Ochoa; Gyomber, Lovato, Fazio; Sambia, Basic, Maggiore, Bradaric; Candreva, Tchaouna; Simy.

GENOA (3-5-2): Martinez; Bani, Vogliacco, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Martìn; Retegui, Gudmundsson.

