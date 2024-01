In questa nuova puntata non parleremo di un vero e proprio anime, ma lo stile (o uno dei tanti) richiama uno di questi ricalcando l’onda dell’animazione giapponese ma destinata agli adulti: la serie animata di cui parleremo in questo Anime Breakfast è Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix

L’episodio di oggi sarà molto particolare, perché è molto simile allo stile anime orientale, ma questo è solo uno dei tanti stili che questa serie animata ha integrato all’interno degli episodi. L’ultima volta abbiamo fatto una recensione di Uncle from Another World, la prima recensione di questa rubrica. Ora, però, vogliamo proporvi qualcosa di diverso, allontanarci un po’ dall’oriente e spostarci in occidente, ma percorrendo sempre quello stile degli anime giapponesi. Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix è la prima serie animata per adulti creata dalla Ubisoft Film & Television. Senza anticiparvi troppo, anche se questa serie non è orientale, c’è tanto stile anime, motivo per cui vi consigliamo assolutamente di recuperarvela, soprattutto se siete fan dei videogiochi Ubisoft.

Tanti personaggi Ubisoft | Anime Breakfast: Captain Laserhawk, la Ubisoft animata

Senza spoilerarvi troppo, la serie animata ha come protagonista Dolph Laserhawk, che da il titolo alla serie. Laserhawk è un cyborg, creato dalla Eden, una tecnocrazia che ha rivoluzionato il mondo rendendolo super tecnologico e arricchendolo con molta attrezzatura digitale e virtuale. Laserhawk riesce a fuggire dalla Eden insieme al suo ragazzo Alex Taylor, il quale però tradisce il protagonista proprio alla fine del primo episodio. La vera storia della serie inizia proprio dopo questo evento che ha ferito profondamente e fatto infuriare il cyborg. Dopo che Alex l’ha tradito, Laserhawk viene catturato e imprigionato nella prigione della Eden. Qui il protagonista fa la conoscenza di un nuovo gruppo formato da Bullfrog, una rana membro della Confraternita degli Assassini, Jade, una giornalista basata sulla protagonista di Beyond Good & Evil, insieme a Pey’j, un ibrido maiale che diventa lo zio adottivo di Jade, anche lui basato sull’omonimo personaggio di Good & Evil. Insieme compongono la squadra Ghosts, una specie di Suicide Squad, capitanata da Sigma, alias Sara Fisher, la figlia di quel famoso Sam Fisher dal videogioco Splinter Cell.

La serie parte proprio con questo presupposto, con i Ghosts che devono obbedire agli ordini di Sigma, o le bombe piazzate nelle loro teste esploderanno. La squadra ha l’obiettivo di fermare i piani di Alex Taylor, andando incontro all”obiettivo di vendetta di Laserhawk. Finora abbiamo già molti personaggi provenienti dai videogiochi Ubisoft, ma non è finita qui. Questi non sono ancora niente, perché infatti, durante gli episodi, vediamo altri famosi e amati personaggi come Pagan Min da Far Cry 4, un boss del crimine; Rayman dal videogioco omonimo, che qui è un personaggio della televisione con un late show a lui dedicato; infine c’è anche Marcus Holloway, il protagonista di Watch Dogs 2, che qui è il leader del DeadSec, l’organizzazione che combatte l’Eden. Ci sono moltissimi altri personaggi come Wrench di Watch Dogs, Sam Fisher di Splinter Cell e molti altri.

Guardare un videogioco | Anime Breakfast: Captain Laserhawk, la Ubisoft animata

Come abbiamo già detto, in questa serie animata c’è molto stile anime, a cominciare dal design dei personaggi, dalle loro espressioni, dalle inquadrature stile manga e dal comportamento dei personaggi tipico degli anime. Ma non è solo questo, è molto di più. Guardare questa serie, infatti, è un po’ come guardare un gameplay di un videogioco e i generi sono davvero vari. Le scene d’intermezzo, che cambiano a seconda della situazione, mostrano una sparatoria, la scelta delle aree di una mappa, l’attraversamento di un dungeon e molto altro. Tutto questo ripercorrendo i videogiochi arcade, con lo stile di Megaman, Pokemon, visual novel e molto altro. Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix non è solo una serie animata, è un videogame vero e proprio, con l’unica differenza che in questo caso il videogame lo si guarda e basta, senza interagirci con un controller.

Questo aspetto è uno di quelli che più colpisce chi decide di guardarla, specie se sei un amante dei videogiochi. Ma non solo ci sono queste scene d’intermezzo che omaggiano i videogiochi arcade (ma anche quelli di oggi). Ubisoft, infatti, sfrutta bene i suoi personaggi che ha inserito in questa serie animata e lo fa in grande stile, lanciando delle chicche dai videogiochi di provenienza di tutti i personaggi. Per cominciare, ad esempio, Markus Holloway è invecchiato, è diventato più saggio e più stoico, evolvendosi rispetto alla sua versione giovanile di Watch Dogs 2. O ancora, la stessa storia di Sara Fisher racconta un vero e proprio continuo di Splinter Cell. Anche Rayman, che qui è un personaggio prevalentemente comico (ma verso fine stagione ha la sua dose di serietà), continua la sua storia partendo dal fatto che sia un alieno proveniente da un altro pianeta, insieme ai Rabbids. Questa serie animata prende tutti i personaggi Ubisoft e li unisce in un’unica grande opera.

Viva la libertà! | Anime Breakfast: Captain Laserhawk, la Ubisoft animata

Con tutto quello che abbiamo detto fino ad ora, con tanti cameo, tanta azione, tanta violenza e tanto sangue, alla fine della fiera questo gioiellino dell’animazione lancia anche un forte messaggio politico. Come abbiamo già detto, in questo mondo la Eden forma una vera e propria tecnocrazia, Questa organizzazione trasforma il mondo intero, lo rende ultra tecnologico e con dispositivi elettrici di ultima generazione, creando un mondo cyberpunk. Sembra che l’Eden abbia fatto grandi cose e abbia fatto evolvere di parecchio la società, ma in realtà c’è una grande e dolorosa verità: l’Eden vuole controllare tutto. Ciò significa che l’Eden comanda su ogni cosa e qualsiasi mancata obbedienza la puniscono con la morte. Questo ricorda molto il fascismo, una società apparentemente ben costruita e fondata su sani principi, ma che in realtà nasconde del marcio.

Non solo, l’Eden sfrutta perfino le proprie risorse, illudendole facendogli credere di essere dalla parte giusta. La verità è tutt’altra, l’Eden è il male della società. Tra i vari crimini che questa grossa e multimiliardaria organizzazione ha commesso ci sono milioni di vittime, tra cui perfino bambini, e la Ubisoft non si limita neanche su di loro. Mostra tutta la crudeltà del mondo, senza fare alcuna eccezione e mostrandoci l’ingiustizia che una società fondata sul controllo non porta a nulla di buono. Anzi, quello che fa l’Eden è qualcosa di davvero disumano, capace di disturbare anche i più sensibili, specialmente se ricordiamo che, purtroppo, queste cose succedono anche nella nostra realtà.

ATTENZIONE: SIETE OBBLIGATI A GUARDARE QUESTO PROGRAMMA

Questo titolo non è solo un modo ironico per invitarvi a guardare questa serie, è il messaggio che l’Eden manda prima di mandare i suoi programmi in onda. Questa è un’altra prova che, oltre alla spettacolarità della violenza delle scene di combattimento, dello stile animato anime e degli omaggi ai videogiochi, c’è molta politica, anche se, vogliamo precisare, che non è affatto pesante. Il messaggio politico c’è, ma ci si arriva guardando i vari scenari crudeli che troviamo all’interno della serie, tra i quali gli orrori della guerra, lo sterminio di massa e i campi di concentramento. Sono tematiche molto pesanti che però Captain Laserhawk: Blood Dragon Remix rende leggeri, invitandoci però a riflettere sul come fondare una società basata su sani principi.

Siamo arrivati anche stavolta alla fine dell’episodio. Con questo, vi consigliamo assolutamente di recuperare questa serie animata che trovate su Netflix. Restate con noi su tuttotek.it per non perdervi il prossimo episodio, sempre di domenica alle 8!

