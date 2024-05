Salernitana-Atalanta: dove vedere la partita?

Motivazioni diverse ma stessi obiettivi, fare punti. Scopriamo dunque dove vedere Salernitana-Atalanta

I diritti televisivi si sono guadagnati il loro spazio all’interno del nuovo mondo del calcio. Un segnale evidente di questo cambiamento lo si può notare con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, sebbene quest’ultima sia l’unica a poterne vantare la piena esclusività. Ciò mette in mostra un lato positivo per le società, che godono di introiti e sponsor, ma evidenzia un aspetto negativo per tifosi e utenti, i quali si trovano costretti a cercare tutte le informazioni utili sulle sfide. Questo articolo vuole allora spiegare dove vedere Salernitna-Atalanta e quali sono le scelte dei tecnici.

La giornata 35 presenterà due posticipi del Lunedì, il primo vedrà l’ultima in classifica contro una delle più temute.

Dove vedere Salernitana-Atalanta: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

All’ultimo posto con 15 punti in classifica, la Salernitana è ormai già in Serie B e deve rivalutare i propri piani, con l’intento di ripartire al meglio e con la giusta mentalità. L’Atalanta è sesta in classifica a quota 57, con una gara in meno e mille motivazioni. Scopriamo dunque dove poter vedere Salernitana-Atalanta, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, fondata a Londra, ha ottenuto un posto di rilievo all’interno del mondo del calcio. Allo stato attuale solo DAZN può garantire l’intera la visione del palinsesto di Serie A. Il servizio si estende alle partite della Serie B e si concentra in più sugli scontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile offre così due opzioni: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, grazie al quale si può utilizzare l’applicazione da due dispositivi in simultanea. Sarà necessario svolgere qualche passaggio per poi cliccare sul link diretto che riporta al sito ufficiale.

Soffermandosi su Sky, la carta dei servizi è completamente diversa. Per quanto riguarda la Serie A, sono garantite tre partite per ogni giornata, a differenza del campionato femminile, del tutto visibile. A queste opzioni si aggiungono i match dei club esteri e gli appuntamenti di natura europea, cioè Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con altri sport, come Tennis, Golf, NBA, Formula 1 e MOTOGP. In questo caso l’abbonamento ha un costo di 14,99 € a cadenza mensile, basterà eseguire qualche operazione prima di cliccare sul link che rimanda a NOWTV.

Chiudendo la questione piattaforme, si arriva alla risposta tanto attesa: Salernitana-Atalanta sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Lunedì 6 Maggio alle ore 18:00, terreno di gioco lo Stadio Arechi di Salerno. Ricordiamo quanto sia importante utilizzare una VPN durantre la navigazione su internet.

Salernitana-Atalanta, probabili formazioni

I campani dovranno prepararsi alla cadetteria, i bergamaschi puntano all’Europa.

Di seguito le probabili formazioni:

SALERNITANA (4-2-3-1): Costil; Zanoli, Fazio, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Basic; Sambia, Vignato, Tchaouna; Ikwuemesi.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Bonfanti, Hien, Djimsiti; Hateboer, Adopo, Pasalic, Bakker; Miranchuk, El Bilal Tourè, Lookman.

Verranno rispettati i pronostici o ci sarà un colpo di scena? Esprimete il vostro parere, continuando a seguire tuttotek.it per non perdervi nessuna notizia sul mondo social e web.