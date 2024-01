Milan-Roma: dove vedere la partita?

Si vive un’atmosfera europea: ecco il big match di giornata, ovvero Milan-Roma. Ma dove vedere la partita? Andiamo a scoprirlo all’interno di questo articolo

I diritti televisivi sono un puno fermo per il calcio odierno, che sia italiano o meno. Soffermandosi sulla questione Serie A, la programmazione delle partite si suddivide tra Sky e DAZN, nonostante sia quest’ultima a possederne i pieni diritti e, di conseguenza, la piena esclusività. Questa scorporazione comporta però un problema per i tifosi, che si ritrovano a dover cercare le giuste informazioni per godersi le sfide. Questo articolo ha dunque il medesimo obiettivo: chiarire dove poter vedere Milan-Roma, accennando anche le probabili formazioni.

Il Sunday night della giornata 20 di Serie A mette in evidenza un big match di rilievo, tra due compagini che seguono – oramai -. lo stesso obiettivo, la qualificazione alla Champions League. Entrambe hanno salutato la Coppa Italia ai quarti di finale e, con l’amaro in bocca, possono dir poco a livello europeo.

Dove vedere Milan-Roma: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Il Milan a inizio anno aveva sicuramente progetti più ambiziosi, ma si ritrova tagliata fuori dalla corsa scudetto, divenuta una sfida a due. Terzi a quota 39 punti, i rossoneri contano 6 punti sulla quarta, ma sono a -7 dalla seconda (la Juventus). L’obiettivo principale è, a questo punto, confermare il podio, avendo già salutato anzitempo Champions League (ai gironi) e Coppa Italia ai quarti di finale in favore dell’Atalanta. Rimane così soltanto l’Europa League, non così semplice. Situazione simile quella della Roma che, al termine di un mercato “spaziale”, sta deludendo le aspettative. In questo momento è nona in classifica con 29 punti, ma a una gara in meno rispetto a molte avversarie dirette. Fuori dalla Coppa Italia contro la Lazio, i giallorossi vogliono rialzare la testa. Una gara che dunque si prospetta importante, anche se ci si domanda dove vedere Milan-Roma, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata a Londra pochi anni fa, si è posizionata al meglio, riuscendo – stagione dopo stagione – a catturare l’attenzione di molti utenti. Attualmente la piattaforma è l’unica a poter vantare la piena esclusività dell’intero palinsesto, permettendo la visione di ogni partita di Serie A. Oltre alle gare della massima serie ci sono quelle di Serie B e gli incontri di UFC e PFC. Si può scegliere tra due diversi abbonamenti, il pacchetto standard che ha un prezzo di 30,99 € e il pacchetto plus al prezzo di 45,99 €, con la possibilità di utilizzare la piattaforma da due dispositivi in contemporanea. Per scegliere la soluzione migliore, basterà accedere al sito ufficiale tramite link diretto.

Per quanto riguarda Sky le cose cambiano. La piattaforma (già conosciuta per le innumerevoli offerte) ha un ventaglio sportivo molto ampio, visto che può offrire appena tre partite di Serie A per ogni giornata. A livello calcistico permette di guardare anche gli incontri del campionato femminile, le sfide delle squadre estere e tutte le partite di Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Si conclude con i match di NBA, tornei di Tennis, Formula 1 e MotoGP. In questo caso il costo è di 14,99 € mensili rifacendosi al link diretto di NOWTV.

Tralasciando la questione piattaforme, eccoci arrivato al punto principale: Milan-Roma verrà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si giocherà oggi, Domenica 14 Gennaio, alle ore 20:45 e il terreno di gioco sarà lo Stadio San Siro di Milano. Ricordiamo l’utilità di avere una VPN, adibita per difenderci da qualsiasi pericolo digitale.

Mancano pochissime ore, basterà dunque sedersi sul divano e gustarsi il match in tv, oppure scaricando l’app ed effettuando il login.

Milan-Roma, probabili formazioni

Da un lato Stefano Pioli e dall’altro José Mourinho: due allenatori fortemente criticati. Entrambi devono dare una risposta.

Ecco le probabili formazioni:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Theo Hernandez, Jimenez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Llorente, Cristante, Mancini; Kristensen, Bove, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Belotti, Lukaku.

Chi riuscirà a prendere il sopravvento sull’altra? Diteci la vostra in attesa dell’esito finale. Per rimanere costantemente aggiornati sulle news del mondo social e web, non dimenticate di seguire tuttotek.it!