Star Trek, si prepara un film prequel dal regista di Black Mirror

La Paramount ha assunto Toby Haynes, già regista per Andor e Black Mirror, per dirigere un film su Star Trek impostato come un prequel della trilogia vista negli ultimi anni sul grande schermo

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato della serie su Star Trek e delle possibili anticipazioni, ma a fare notizia oggi è la produzione di un film prequel della trilogia. Diversamente da Picard e da Section 31 con Michelle Yeoh, sì tratta di un lungometraggio inequivocabilmente destinato al cinema: la Paramount ha infatti assunto Seth Grahame-Smith e Toby Haynes rispettivamente per scrivere e dirigere un ulteriore nuovo film di Star Trek, concepito come prequel delle ultime storie per il grande schermo. Nel frattempo il quarto capitolo rimane in preparazione.

Star Trek, cosa si sa del prequel in arrivo alla Paramount

Stando a un’esclusiva di Deadline, c’è un nuovo film di Star Trek indirizzato proprio alle sale e non è Star Trek 4 con Chris Pine e Zachary Quinto (un progetto ancora in gestazione). Si tratta infatti di un prequel della trilogia composta da Star Trek, Into Darkness – Star Trek e Star Trek Beyond del 2016, ambientato ben prima degli eventi lì narrati. Della trama e dei suoi personaggi protagonisti di fatto non si sa ancora nulla, ma si sa che questo ulteriore progetto si affianca a quelli attivi per la tv, e che l’intenzione della Paramount e del suo capo Brian Robbins sia quella di ampliare con più convinzione il sostegno a uno dei loro marchi di punta.

Da quelle parti peraltro arriva il regista designato per questo prequel: si tratta di Toby Haynes, che ha diretto i bellissimi episodi della prigionia di Andor. Alla sceneggiatura c’è invece Seth Grahame-Smith, che aveva cominciato una decina d’anni fa lavorando per Tim Burton (Dark Shadows) per poi firmare di recente le commedie horror della serie Just Beyond su Disney+.

