JVCKENWOOD: siglato un accordo con Leading Technologies

JVCKENWOOD, una delle principali aziende attive nel mercato audio e video a livello globale, ha siglato un accordo di distribuzione con Leading Technologies, azienda affermata nel panorama dell’audio e video professionale italiano, per la linea di prodotti JVC Professional, per Italia, Repubblica di Malta, San Marino e Città del Vaticano.

La linea JVC Professional, rivolta ad un ampio pubblico, dai prosumer a realtà più strutturate: filmmaker, cameramen, architetti, progettisti, albergatori, radio e tante altre, sarà ora disponibile nel canale di distribuzione di Leading Technologies. Questa partnership strategica offre un doppio vantaggio, da un lato JVCKENWOOD amplia il proprio mercato di riferimento, dall’altro, Leading Technologies arricchisce il proprio portafoglio di prodotti, oltre a completare la sua offerta con la qualità dei prodotti JVC.

Fondata nel 1978, Leading Technologies è una tra le realtà di maggior rilievo nel panorama italiano dell’audio, video e illuminazione professionale. In grado di supportare i professionisti lungo tutta la fase di progettazione, la pluriennale esperienza nel settore ha permesso a Leading Technologies di creare forti relazioni con numerose realtà affermate sul territorio italiano. Il punto di forza è garantire delle soluzioni altamente personalizzate in grado di rispondere alle esigenze del cliente.

Nel dettaglio, la linea JVC Professional che verrà distribuita da Leading Technologies, comprende una parte Visual e una parte di Video Professional. La prima fa riferimento all’acquisizione delle immagini e al monitoring, con un’offerta di monitor da 9″ ai 30″ di controllo e di visualizzazione.

La seconda, invece, serve tutti coloro che necessitano di telecamere professionali, dai videomaker amatoriali evoluti ai filmmaker, newsmaker, tv locali e nazionali. Una terza linea di prodotti che verrà distribuita da Leading Technologies riguarda le telecamere robotizzate, full HD fino a 4K. JVC Professional offre anche dispositivi in ambito di videoproiezione professionale, un’anima a parte, che fa riferimento al settore della simulazione video sia in ambito militare che civile.

Norberto Agosteo, Amministratore Delegato di JVCKENWOOD Italia, ha commentato:

Affidare la distribuzione a Leading Technologies rappresenta per noi una scelta strategica, in quanto permette di ampliare il pubblico a cui offrire i prodotti JVC Professional, potendo contare sulla professionalità e l’esperienza di questo partner. Siamo, quindi, molto orgogliosi di aver ufficializzato questa collaborazione che ci porterà nuove opportunità in nuovi mercati.