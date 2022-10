Rumor | Modern Warfare 2: sul disco sono presenti solo 70 MB

Con l’avvicinarsi del day one del gioco, una nuova polemica ha colpito Modern Warfare 2 e Activision: stando ad un report, sul disco della versione PS5 sarebbero presenti solo 70 MB di dati

Call of Duty: Modern Warfare 2 è il sequel del reboot che tanto è stato amato nel 2019 e che presto arriverà su PC e console di attuale e scorsa generazione. Il lancio è infatti previsto domani, 28 ottobre (in concomitanza al day one di Bayonetta 3, una giornata interessante insomma), anche se chi ha preordinato il gioco ha avuto accesso esclusivo alla campagna a partire dal 21 ottobre, una settimana prima. Nelle scorse ore, però, a seguito di un report di Does It Play, un account social media che esegue dei test sui giochi in versione retail per capire se possono essere giocati anche offline su console, ha acceso una polemica che sembra interessante riportare.

Stando all’account, la versione fisica su PlayStation 5 di Modern Warfare II conterrebbe una quantità irrisoria di dati, quantificati come 70 MB. Un peso praticamente ridicolo, considerando che il download completo del gioco al lancio di domani (quindi escludendo Warzone 2 che arriverà nel corso del mese prossimo) è di circa 100 GB. Quindi, concettualmente, tutti coloro che acquisteranno la versione fisica del gioco, avranno fra le mani un disco vuoto e dovranno scaricare completamente i dati per giocarlo.

Modern Warfare 2 e la versione su disco quasi inutile: non è solo una scocciatura scaricare il gioco…

Il problema principale non è solamente per l’imposizione di scaricare 100 GB al day one (esclusa la sicura patch di lancio), ma ben due diverse questioni etiche. La prima è quella della conservazione del gioco, che una volta che verrà lasciato andare da Activision sarà praticamente ingiocabile anche nella sua versione single player. La seconda, più banalmente, è quella dell’impatto ambientale: creare e stampare una quantità immane di dischi praticamente vuoti è una pratica che poteva essere tranquillamente evitata. Già le edizioni standard sono diventate dei semplici feticci che non donano nulla più che le versioni digitali, ora che contengono anche solo 70 MB il senso di acquistarle si va a perdere completamente.

Non è ancora stato confermato ufficialmente da Activision, ma se così fosse e se il disco di Modern Warfare 2 contenesse davvero così pochi dati, l’azienda si ritroverebbe fra le mani l’ennesima, nociva, polemica. E voi che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!