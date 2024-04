Inter-Empoli: dove vedere la partita?

Si giunge finalmente al posticipo che vedrà confrontarsi due club diversissimi. Scopriamo dove vedere Inter-Empoli

I diritti televisivi sono diventati parte ingrante del mondo del calcio, visti anche i continui cambiamenti. Il primo segnale di questo mutamento lo si evidenzia con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, seppur sia quest’ultima a vantarne la piena esclusività. Se ciò rappresenta sicuramente un punto a favore per le società che godono degli introiti, dall’altro lato evidenzia un aspetto negativo per tifosi e utenti, i quali si trovano a cercare molte informazioni in merito alle partite previste. Qui entra in gioco la funzione dell’articolo, che vuole spiegare dove vedere Inter-Empoli e quali saranno i protagonisti della sfida.

La giornata 30 si chiuderà con questo scontroc che, sulla carta, lascia presagire poche sorprese.

Dove vedere Inter-Empoli: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Prima a quota 76 punti, l’Inter è una vera e propria armata con pochissimi punti deboli, come dimostrato dall’unica sconfitta in campionato (tra l’altro del Sassuolo). Diciassettesimo è l’Empoli, con appena 25 punti raccolti, molti dei quali nell’ultimo periodo con Davide Nicola in panchina. La salvezza è lontana, a differenza della zona retrocessione. Scopriamo dunque dove poter vedere Inter-Empoli, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, con sede a Londra, si è ritagliata un spazio di rilievo all’interno della sfera calcistica. Allo stato attuale infatti solamente DAZN può garantire la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende poi alle gare della Serie B e si concentra sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile apre a due possibilità: il pacchetto standard con un costo di 30,99 € e il pacchetto plus con un costo di 45,99 €, con il quale si può usare l’applicazione da due dispositivi in contemporanea. Occorrerà perdersi in poche operazioni, cliccando sul link diretto che riporta al sito.

Soffermandosi sulla dinamica Sky, la carta dei servizi è totalmente diversa. Per la Serie A vengono garantite tre partite per ogni giornata, a differenza del campionato femminile che può contare l’intero palinsesto. A ciò si aggiungono le sfide dei club esteri e gli impegni di caratura europea, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con la presenza di altri sport, quali NBA, Tennis, Formula 1 e MOTOGP. L’abbonamento presenta un costo di 14,99 € mensili, per usufruire del servizio basterà cliccare sul link che rimanda a NOWTV.

Chiusa la questione, si passa allo snodo principale e di maggior interesse: Inter-Empoli sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo oggi, Lunedì 1 Aprile, alle ore 20:45, terreno di gioco lo Stadio San Siro di Milano. Si ricorda quanto sia importante avere una VPN che ci protegge dai pericoli di internet.

Inter-Empoli, probabili formazioni

I ragazzi di Simone Inzaghi vogliono chiudere la pratica quanto prima, mentre gli uomini di Nicola devono sperare nella salvezza.

Ecco le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Audero; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Fazzini, Marin, Cacace; Cambiaghi, Zurkowski; Niang.

I pronostici saranno confermati o verremo stupiti? Dateci il vostro parere. Continuate intanto a seguire tuttotek.it per non perdervi nessuna news sul mondo social e web.