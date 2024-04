Dove vedere C’è Ancora Domani di Paola Cortellesi

In questa guida scopriremo su quali piattaforma streaming è possibile vedere il film italiano campione di incassi 2023, C’è Ancora Domani

Se c’è un film italiano che nel 2023 è stato davvero campione d’incassi, questo è C’è Ancora domani. Il film rappresenta l’esordio alla regia di Paola Cortellesi. In questo caso la Cortellesi è anche sceneggiatrice e protagonista della storia. C’è Ancora Domani è stato campione al box office per tutta la sua permanenza nelle sale ed ha incassato quasi 37 milioni di euro. La pellicola rappresenta il nono incasso della storia in Italia.

Perché C’è Ancora Domani merita almeno una visione

Il film è ambientato nel secondo dopoguerra a Roma e narra la storia di Delia, madre di famiglia e lavoratrice. Delia è l’esempio della “brava donna di casa”, infatti tiene la piccola casa sempre pulita, cucina per suo marito e per i suoi tre figli e accudisce il suocero scorbutico. Delia riesce a guadagnare il necessario facendo una serie di lavoretti: ripara ombrelli, rammenda biancheria e fa il bucato e in più si occupa di fare iniezioni a domicilio. Tuttavia, secondo suo suocero, Delia ha il difetto “che risponde”. C’è da tener conto che il film è ambientato in un periodo storico in cui le donne dovevano tenere la bocca chiusa. Infatti alla povera Delia tocca subire le umiliazioni e i maltrattamenti di suo marito ogni qual volta egli ritenga che lei commetta qualche “mancanza”. Per fortuna Delia ha anche degli alleati, una buona amica, un soldato americano, il meccanico che fu il suo primo amore e sua figlia. Poi Delia riceve una misteriosa lettera che le permetterà di poter esprimere al meglio la propria opinione. Si tratta di un film che mette perfettamente in scena l’Italia del dopoguerra e la condizione femminile di quegli anni, ma fa anche trasparire la voglia di cambiamento di quelle donne. Si tratta di donne che non hanno paura di farsi valere, ma che, anzi hanno la forza e la volontà di essere quel cambiamento.

Dove è possibile vedere C’è Ancora Domani

A partire dal 31 marzo 2024 è possibile vedere il film C’è Ancora Domani anche sulle piattaforme streaming di Netflix e Now TV. Così tutti coloro i quali non sono riusciti a vederlo sul grande schermo potranno tranquillamente recuperarlo comodamente dal proprio divano.

E voi vedrete il film campione d’incassi C’è Ancora Domani su Netflix o Now TV? Fatecelo sapere in un commento! Per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

