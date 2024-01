Empoli-Milan: dove vedere la partita?

Una gara che appare poter essere a senso unico quella di Empoli-Milan, ma dove vedere la partita? Andiamo a scoprirlo in questo articolo

I diritti televisivi stanno prendendo sempre più piede e, oramai, sono una normalità all’interno del mondo del calcio. Il palinsesto della Serie A è così diviso tra DAZN e Sky, la prima ne detiene la piena acquisizione, la seconda offre giusto qualche partita. Questo rappresenta però un problema per i tifosi, i quali hanno così la necessità di scoprire quale piattaforma potrà offrir loro il servizio. Pertanto questo l’articolo vuole a tutti gli effetti rispondere all’interrogativo e dar modo a utenti e spettatori di capire dove poter vedere Empoli-Milan, una gara che sulla carta sembra avere un esito già deciso.

La 19esima giornata di Serie A è pronta a regalare spettacolo e queste due squadre si ritrovano costrette a non abbassare le aspettative. I toscani vogliono allontanarsi dalla zona retrocessione, i rossoneri confermare il gradino più basso del podio. Dopodiché si chiuderà il girone d’andata.

Dove vedere Empoli-Milan: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è sì!

Da una parte l’Empoli, compagine che tende a sopravvivere per non precipitare nell’oblio, dall’altra il Milan, con i rossoneri ormai tagliati fuori dalla corsa scudetto e che quindi devono “accontentarsi” dei primi quattro posti. La domanda che i tifosi si fanno è dove vedere Empoli-Milan, se su Sky o su DAZN.

Quest’ultima è una società fondata a Londra ma, nonostante la sua giovane età, si sta ritagliando un importante spazio. Infatti è proprio questa a possedere la piena esclusività del pacchetto di gare di Serie A. Il servizio offre anche il calendario di Serie B e UFC e PFC. L’abbonamento permette dunque di godere di tutte le sfide della massima serie. Si hanno due pacchetti, quello standard dal valore di 30,99 € e quello plus dal valore di 45,99 €, che ha l’aggiunta di un secondo dispositivo a cui potersi collegare contemporaneamente. Tramite il link diretto è possibile valutare l’opzione migliore.

Per ciò che concerne Sky, i cambiamenti negli ultimi anni sono stati davvero tantissimi. Allo stato attuale la società garantisce la fruizione di sole tre gare per ogni giornata di Serie A, ma il ventaglio delle offerte sportive è davvero ampio. Dal calcio femminile alle partite dei campionati europei, senza tralasciare la possibilità di ammirare le gesta delle squadre che si contendono la vittoria di Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. In più sono presenti anche Formula 1, MotoGP, NBA e Tennis. Il costo in questo caso è di 14,99 € al mese e il link riporta direttamente NOWTV.

Chiusa la parentesi piattaforme, eccoci arrivati al punto focale: Empoli-Milan si potrà vedere su Sky, pronta a regalare un lunch match di tutto rispetto, che si giocherà alle ore 12:30 di Domenica 7 Gennaio, teatro dell’incontro è lo Stadio Carlo Castellani di Empoli. Si raccomanda di navigare in sicurezza e utilizzare VPN per la propria sicurezza digitale.

A questo punto non basterà che accomodarsi sul divano e accendere la tv, in alternativa utilizzare uno dei dispositivi personali. Occorrerà soltanto scaricare l’app ed eseguire il login.

Empoli-Milan, probabili formazioni

Le lancette scorrono e il fischio di inizio sta per arrivare. Andrezzoli e Pioli, sotto esame, dovranno trovare i giusti interpreti.

Ecco allora le probabili formazioni:

EMPOLI (4-3-1-2): Caprile; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Ismajli; Kovalenko, Grassi, Maleh; Maldini; Cambiaghi, Caputo

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Theo Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

Chi avrà la meglio sull’avversaria? I pronostici sono tutti in favore dei rossoneri, ma dateci la vostra opinione. Per rimanere sempre aggiornati sulle news social e web, continuate a seguire tuttotek.it!