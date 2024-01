Pixel Watch 2: l’ultimo smartwatch di Google

Arrivato sul mercato italiano con un prezzo di 399,00 euro, il Pixel Watch 2 di Google presenta, come il suo antecedente, una perfetta integrazione con il sistema Pixel!

Presentato il 4 ottobre e lanciato sul mercato 8 giorni dopo, Pixel Watch 2 si presenta come lo smartwatch Made by Google disponibile in 2 versioni: Bluetooth+Wi-Fi oppure Bluetooth+Wi-Fi+LTE (tuttavia questa versione non è disponibile in Italia), le quali costano rispettivamente 399,00 euro e 449,00 euro.

Design | Pixel Watch 2

L’orologio è composto da una cassa in alluminio (riciclato al 100%) da 41 x1 2,3 mm con un peso di 31 grammi (cinturino escluso); esteticamente, esso propone una linea minimalista interrotta esclusivamente dalla corona circolare laterale, utile per navigare in determinati parti del sistema.

Il dispositivo è acquistabile in 3 colorazioni riguardanti la cassa: Nero opaco, Argento lucido e Oro champagne, ma c’è la possibilità di personalizzarlo con una moltitudine di cinturini differenti disponibili.

Hardware | Pixel Watch 2

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, l’ultimo smartwatch di Google, presenta un Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 lato CPU, ed una Adreno A702 lato GPU, inoltre è dotato di un co-processore Cortex M33 dedicato principalmente agli aspetti riguardanti il risparmio energetico; lo schermo, invece, è un AMOLED con luminosità massima 1000 nits ed una densità di pixel di 350 ppi, protetto da un Corning Gorilla Glass 5 realizzato appositamente per la particolare forma dell’orologio.

In termini di autonomia, la batteria da 306 mAh garantisce una giornata di utilizzo (con Always-on attivo) senza il bisogno di alcuna ricarica, la quale avviene tramite un’apposita base in circa 80 min (0%-100%).

Non mancano all’appello certificazione IP68, GPS ed NFC per i pagamenti in mobilità!

Infine, il dispositivo apporta un miglioramento relativo al sensore del rilevamento della frequenza cardiaca, e l’aggiunta di un sensore cEDA dedicato al monitoraggio dello stress.

Software

Pixel Watch 2 gode di tutti i vantaggi offerti da Wear OS 4, il quale, sviluppato da Google appositamente per questi dispositivi, offre moltissimi quadranti tra cui scegliere, ma soprattutto ospita il Google Play Store, che da la possibilità di installare sullo smartwatch app come Gmail o Google Calendar e di utilizzare Google Assistant.

A supporto dell’aspetto smart, garantito da Google, l’aspetto fit e benessere viene gestito dalla suite Fitbit, che garantisce molteplici modalità di allenamento pensate dai trainer Fitbit

La maggior parte delle modalità di allenamento richiedono Fitbit Premium, tuttavia, con l’acquisto dell’orologio riceverete 6 mesi di prova gratuita!

Pixel Watch 2 è acquistabile direttamente sullo store di Google ad un prezzo di 399,00 euro.

Come sempre, fateci sapere la vostra opinione qui sotto nella sezione commenti