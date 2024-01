Bologna-Genoa: dove vedere la partita?

La sfida che si terrà allo Stadio Renato Dall’Ara tra Bologna e Genoa si preannuncia interessante, ma dove si potrà vedere la partita? Scopriamo ogni dettaglio all’interno di questo articolo

I diritti televisivi, mai come in questa stagione, sono diventati croce e delizia per i tifosi, i quali devono destreggiarsi in numerosi modi per seguire la propria squadra del cuore. I pacchetti tv sono stati infatti ormai scorporati e questo non fa altro che rendere meno agevole la visione delle varie gare, non soltanto per la disponibilità sulle varie piattaforme, ma anche per la continua ricerca dei confronti attraverso il palinsesto. Non soltanto quello del club di riferimento, ma anche della compagine avversaria, così da avere chiaro l’intero quadro. In questo caso è importante per i tifosi sapere dove poter vedere Bologna-Genoa, se su Sky oppure no.

Dove vedere Bologna-Genoa: sarà possibile su Sky? La risposta è sì!

DAZN infatti, a differenza della sopraccitata piattaforma, permettere ai suoi utenti guardare tutte le partite di ogni giornata, mentre Sky ne garantisce appena 3. Risulta comunque comprensibile che i pacchetti offerti degli abbonati non siano limitati soltanto alle sfide di Serie A, bensì anche agli incontri di caratura europea, quindi Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. In più il pacchetto mostra anche la visione delle gare di calcio femminile e di squadre europee.

Non ci si limita però soltanto all’emisfero calcistico. DAZN permette di seguire gli incontri di PFC e UFC, mentre su Sky si trovano MotoGP e Formula 1. Chiusa questa parentesi, si riprende da dove si è partiti: dove vedere Bologna-Genoa, partita che verrà giocata Venerdì 5 Gennaio 2024 alle ore 20:45. Per scoprire se il confronto verrà trasmesso su Sky o su DAZN, non dovrete fare altro che continuare a leggere l’articolo. Si rammenda che possedere una VPN per navigare su Internet potrebbe essere molto utile per limitare problematiche di natura informatica.

Giunti a poche ore dall’inizio della giornata 19 di Serie A, che chiude il girone di andata, questa sarà l’occasione giusta per tirare le somme. Ad aprire le danze c’è Bologna-Genoa, partita che sarà possibile vedere su Sky, oltre che su DAZN (come normale che sia). Se si vuole usufruire del servizio completo e abbonarsi alla società fondata a Londra, sarà possibile farlo attraverso il link diretto che mostra tutti i servizi della piattaforma. In più occorre conoscere i costi del servizio; per la Serie A si parla di 30,99 € per il pacchetto standard, quello plus – che permettere di utilizzare contemporaneamente due dispositivi – ha un costo di 45,99 €.

Se invece si vuole rimanere sul piano Sky, meno esoso e più semplice (poiché non richiede il decoder per la TV satellitare), si potrà optare per NOW TV. Tramite il link di riferimento ci sarà la possibilità di accedere direttamente alla pagina della piattaforma, su di essa si potrà aderire al pacchetto sport a solti 14,99 € mensili. Oltre alle tre sfide di Serie A, il servizio offre competizioni europee di calcio, MotoGP, Formula 1, NBA e tornei di tennis, a questo si aggiungono tante altre proposte.

Potrete dunque vedere la partita di vostro interesse in tv seduti comodamente sul divano oppure tramite il vostro tablet, pc e smartphone, se fuori casa. Tutto ciò che servirà fare sarà scaricare l’app e inserirvi i propri dati.

Bologna-Genoa, probabili formazioni

In attesa del fischio di inizio, i due tecnici stanno misurando le varie scelte.

Ecco le probabili formazioni di Bologna-Genoa:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Moro; Orsolini, Fabbian, Saelemaekers; Zirkzee

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Bani; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Vasquez; Gudmundsson, Retegui

Chi pensate potrà portare a casa la vittoria in questo confronto? Le due squadre sono agguerrite e vogliono imporsi – ancora – come outsider. Per rimanere costantemente aggiornati sulle news legate al mondo web e social, non dimenticare si seguire tuttotek.it!