BIOSTAR presenta la scheda madre industriale BIQ67-AHP. Piattaforma ideale per le configurazioni di integrazione di sistemi basati su AI

BIOSTAR, azienda leader nella produzione di hardware come schede madri, schede grafiche e dispositivi di archiviazione, è orgogliosa di presentare la scheda madre industriale BIQ67-AHP. Questa scheda è realizzata per facilitare l’integrazione di sistemi in applicazioni industriali e aziendali, fornendo una soluzione robusta ed efficiente per gestire e ottimizzare processi e operazioni complesse.

Alla base delle notevoli prestazioni della BIQ67-AHP c’è la compatibilità con il processore Intel Core i7/i5/i3 (LGA1700). Completata dal chipset Intel Q670 e da un TDP (Thermal Design Power) di 125W. Questa potente configurazione garantisce che il BIQ67-AHP possa gestire facilmente le applicazioni industriali e aziendali più esigenti. Il supporto di memoria ad alta capacità, con quattro slot DDR4 3200 MHz LONG-DIMM, migliora l’affidabilità dei dati e la stabilità del sistema. Rendendo il BIQ67-AHP una soluzione ideale per gli ambienti in cui il funzionamento ininterrotto e l’integrità dei dati sono fondamentali.

Dettagli sulla nuova scheda madre BIQ67-AHP di BIOSTAR

Il BIQ67-AHP è progettato per soddisfare le diverse esigenze di un’ampia gamma di utenti nei settori industriale e commerciale. È una soluzione ideale per le aziende di System Integration (SI). In quanto fornisce gli strumenti necessari per gestire in modo efficiente le informazioni sui clienti, lo storico delle transazioni e i processi aziendali in generale. Per coloro che intendono costruire macchine AIOT, il BIQ67-AHP offre slot e connettori essenziali per una facile integrazione dei moduli di comunicazione. Supporta acceleratori o GPU per l’elaborazione dell’intelligenza artificiale.

Si rivolge anche a chi è interessato a costruire macchine di automazione, dispositivi di Edge Computing e sistemi di interfaccia uomo-macchina (HMI). Offrendo compatibilità con vari processori e opzioni di connettività per le periferiche. Inoltre, il BIQ67-AHP è perfetto per gli appassionati di Digital Signage, in quanto offre affidabilità, durata, stabilità del sistema e supporto per diversi sistemi operativi e per l’espansione hardware. Il BIQ67-AHP è una piattaforma versatile che si integra perfettamente in diverse configurazioni industriali, migliorando la precisione dell’automazione e l’efficienza operativa.

Caratteristiche della nuova scheda madre BIQ67-AHP di BIOSTAR

Il BIQ67-AHP è dotato di un’ampia gamma di caratteristiche e funzionalità studiate per garantire elevate prestazioni e versatilità nelle applicazioni industriali. Supporta diverse uscite di visualizzazione come VGA, 2 x HDMI 2.0 e una DP++, per soddisfare gli utenti con molteplici esigenze di output visivo. La scheda madre è dotata di una serie di porte USB – 4 x USB2.0 e 8 x USB3.2, che garantiscono un’ampia connettività per vari dispositivi.

Include 4 porte RS232 e 2 porte RS232/422/485 per le comunicazioni seriali. Le soluzioni di archiviazione sono ampie grazie alle 8 porte SATA III e ai socket M.2 specializzati per la connettività PCIe Gen4 x4, 5G e WIFI/BT. La scheda madre dispone anche di 2 slot PCIEx16, 3 slot PCIEx4 e 2 slot PCI, per offrire ampie possibilità di espansione. Progettata per funzionare in un ampio intervallo di temperature da 0 a 60 gradi Celsius e alimentata da un ingresso di alimentazione ATX. La BIQ67-AHP è una soluzione robusta per gli ambienti industriali più esigenti.

Innovazione ed eccellenza nell’informatica industriale

Il BIQ67-AHP è un’audace dichiarazione dell’impegno di BIOSTAR per l’innovazione e l’eccellenza nell’informatica industriale. Grazie alle sue caratteristiche avanzate e al design robusto, il BIQ67-AHP è pronto a stabilire nuovi standard di integrazione dei sistemi e di prestazioni industriali. BIOSTAR invita le aziende e gli operatori industriali a sperimentare il potenziale di trasformazione della BIQ67-AHP. Una scheda madre che non solo soddisfa le esigenze degli ambienti industriali dinamici di oggi, ma apre anche la strada ai futuri progressi nel mercato dell’integrazione dei sistemi.

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova scheda madre BIQ67-AHP di BIOSTAR? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).