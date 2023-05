Migliori app per single | Maggio 2023

Quali sono le migliori app per single? Scopriamolo in questa guida dedicata, dove andremo ad analizzare le più gettonate e le più in voga fra i single (e non solo?) di tutto il mondo!

Ormai, in quello che molti definiscono come “terzo millennio“, le opportunità per conoscere delle persone e organizzare incontri sono molteplici e ben variegate anche in base al target e alla esigenze delle persone stesse. Essere single non è più un “problema“, o meglio, non è più una condizione in cui a farla da padrone è la solitudine e la mancanza di occasioni. Online, ormai, è possibile organizzare degli incontri (date un’occhiata alla nostra guida ai migliori siti di incontri) e conoscere tante persone diverse grazie alle tante piattaforme e app pensate appositamente per i single di tutto il mondo. App che facilitano un processo di conoscenza che, magari, in altre situazioni sarebbe stato più macchinoso e complesso. In questa guida andremo a mostrarvi quelle che riteniamo essere le migliori app per single disponibili online e sui vari store (iOS e Android).

Victoria Milan | Migliori app per single

Victoria Milan è un’applicazione di incontri online dedicata a coloro che cercano avventure extraconiugali o incontri casuali. Questa app è stata creata per mantenere la massima discrezione e privacy. Offre numerose funzionalità, tra cui la possibilità di creare un profilo anonimo, filtrare i risultati degli incontri in base alle preferenze personali, inviare e ricevere messaggi privati e creare una lista di preferiti. L’applicazione offre anche una funzione chiamata “Panic Button” , che consente agli utenti di interrompere immediatamente la connessione se necessario, eliminando ogni traccia della comunicazione. Inoltre, è possibile utilizzare il “Travel Feature” per cercare incontri in altre città o paesi durante i viaggi.

Victoria Milan è progettata per consentire agli utenti di mantenere la massima riservatezza e privacy, attraverso un sistema di crittografia di alta qualità e un processo di registrazione che non richiede informazioni personali identificabili. L’applicazione è disponibile sia per dispositivi mobili Android che iOS. Offre diversi piani di abbonamento a pagamento per accedere a funzioni avanzate del sito. Tuttavia, è possibile registrarsi gratuitamente e navigare nel sito, ma con funzionalità limitate

Qui potrete scoprire tutte le funzionalità e i piani di abbonamento dettagliati che Victoria Milan ha da offrire.

Tinder | Migliori app per single

Tra le migliori app per single non poteva non figurare Tinder. Questa applicazione consente agli utenti di scorrere i profili di altri utenti e di esprimere un interesse per loro tramite “swipe” a destra o a sinistra. Le funzionalità principali di Tinder includono la possibilità di creare un profilo personale con foto, una breve descrizione e interessi, la ricerca di altri utenti in base alla posizione, all’età e alle preferenze di genere, e la possibilità di visualizzare i profili di altri utenti e di indicare l’interesse a parlare con loro. Inoltre, Tinder ha recentemente introdotto nuove funzionalità come la possibilità di aggiungere video al proprio profilo e la funzione “Passport“, che consente agli utenti di connettersi con persone in altre città o paesi.

Tinder è un’applicazione gratuita, ma offre anche una versione a pagamento chiamata Tinder Plus che ha alcune funzioni aggiuntive, come eliminare il limite dei “like” giornalieri, ripristinare accidentalmente swipe a sinistra e impostare la propria posizione per ottenere corrispondenze in altre città. Inoltre, c’è anche la versione Tinder Gold, che include tutte le funzioni di Tinder Plus e aggiunge anche la funzione “Mi piace reciproco istantaneo”, che mostra chi ti ha messo “mi piace” prima ancora di cliccare sul proprio profilo.

Bumble | Migliori app per single

Bumble è un’app di incontri che permette agli utenti di connettersi con altre persone in base a interessi in comune. Le sue funzionalità principali includono:

Swipe : come molte altre app di incontri, Bumble utilizza la funzione di swipe per mostrare i profili delle persone. Si può scorrere verso sinistra o verso destra per indicare se si è interessati o no.

: come molte altre app di incontri, Bumble utilizza la funzione di swipe per mostrare i profili delle persone. Si può scorrere verso sinistra o verso destra per indicare se si è interessati o no. Match : quando entrambi i membri di un potenziale match si sono mostrati interessati, viene creato un match e si può iniziare a comunicare attraverso l’app.

: quando entrambi i membri di un potenziale match si sono mostrati interessati, viene creato un match e si può iniziare a comunicare attraverso l’app. BFF : Bumble ha una funzione BFF (best friends forever) che consente di cercare amici invece di appuntamenti romantici.

: Bumble ha una funzione BFF (best friends forever) che consente di cercare amici invece di appuntamenti romantici. Video chat : presente anche la funzione di video chat per comunicare con la persona con cui si ha fatto match, senza dover fornire il numero di telefono o indirizzo email.

: presente anche la funzione di video chat per comunicare con la persona con cui si ha fatto match, senza dover fornire il numero di telefono o indirizzo email. Filtri di ricerca : Bumble consente di selezionare filtri di ricerca specifici per aiutare a trovare persone che soddisfano i propri interessi o preferenze personali.

: Bumble consente di selezionare filtri di ricerca specifici per aiutare a trovare persone che soddisfano i propri interessi o preferenze personali. Modalità Snooze: se non si ha tempo o semplicemente non si è interessati a ricevere nuove interazioni, si può utilizzare la modalità Snooze per disattivare temporaneamente il profilo.

In generale, Bumble è un’app di incontri innovativa che si concentra sulla connessione delle persone in modo divertente e soddisfacente. Inoltre è un’applicazione in cui il primo messaggio può essere inviato esclusivamente dalle ragazze.

Bumble ha due tipi di abbonamenti a pagamento: Bumble Boost e Bumble Premium. Con Bumble Boost, si può accedere a funzioni extra come vedere chi ha “swippato a destra”, riattivare le connessioni scadute, vedere chi ha già “swippato”, estendere il tempo di scadenza dei match e altro. Bumble Premium include tutto ciò che Bumble Boost offre, insieme ad alcune funzioni aggiuntive come la possibilità di vedere chi ha già “swippato” sul proprio profilo e di selezionare manualmente la tua posizione. Tuttavia, si può usare Bumble gratuitamente senza abbonarsi a nessuno di questi servizi aggiuntivi.

Lovoo | Migliori app per single

Un’altra delle migliori app per single è sicuramente Lovoo. Lovoo è un’app di incontri e social networking disponibile su iOS e Android. Tra le funzionalità offerte, si possono trovare la ricerca dei profili degli utenti in base alla posizione geografica, alle preferenze sessuali e ai propri interessi. Gli utenti possono anche scambiarsi messaggi tra di loro, inviare e ricevere “mi piace” e visualizzare le attività degli altri utenti come la condivisione di foto o post. Lovoo organizza anche attività e eventi locali per permettere agli utenti di incontrarsi e socializzare dal vivo.

La funzione VIP consente di visualizzare chi ha messo “mi piace” al proprio profilo senza dover ricambiare l’interesse e conta altri vantaggi, come la possibilità di vedere chi ha osservato il profile, oltre ad una maggiore visibilità e la possibilità di inviare messaggi a chiunque si desideri.

Meetic | Migliori app per single

Meetic è un sito di incontri online nato nel 2001 che opera in 16 Paesi in Europa. Le sue principali funzionalità sono:

Creazione del profilo : registrandosi su Meetic, si può creare un profilo con informazioni personali, foto e descrizione di sé stessi.

: registrandosi su Meetic, si può creare un profilo con informazioni personali, foto e descrizione di sé stessi. Ricerca e selezione : Meetic ha un algoritmo di matching che permette di cercare profili compatibili sulla base di età, interessi e altre preferenze.

: Meetic ha un algoritmo di matching che permette di cercare profili compatibili sulla base di età, interessi e altre preferenze. Messaggistica : gli utenti possono comunicare tra loro attraverso una chat privata integrata nella piattaforma.

: gli utenti possono comunicare tra loro attraverso una chat privata integrata nella piattaforma. Eventi: Meetic organizza eventi per single in diverse città europee, in modo che gli utenti possano incontrarsi di persona.

I piani d’abbonamento di Meetic includono:

Abbonamento base : include la registrazione gratuita, creazione del profilo, ricerca e selezione di profili, messaggistica illimitata e ricezione di messaggi.

: include la registrazione gratuita, creazione del profilo, ricerca e selezione di profili, messaggistica illimitata e ricezione di messaggi. Abbonamento premium : include tutti i vantaggi dell’abbonamento base, e in più permette di vedere chi ha visitato il proprio profilo, di utilizzare filtri di ricerca avanzati e di partecipare a eventi Meetic.

: include tutti i vantaggi dell’abbonamento base, e in più permette di vedere chi ha visitato il proprio profilo, di utilizzare filtri di ricerca avanzati e di partecipare a eventi Meetic. Pass meetic: è un’offerta limitata nel tempo che permette agli utenti di accedere a tutte le funzionalità premium di Meetic per un periodo di tempo definito

Single è bello!

Queste erano, a nostro avviso, le migliori app per single, disponibili su tutti i dispositivi mobile e sui PC. Fateci sapere se le conoscete e quali sono, secondo voi, le migliori applicazioni da utilizzare per conoscere nuove persone e potenziali partner! Per ulteriori aggiornamenti e novità dal mondo del web e della tecnologia continuate a sintonizzarvi sulle pagine di tuttotek.it. Ciao, e a presto!