XDefiant: l’uscita è ancora prevista per questa estate

Se siete degli amanti degli FPS sicuramente sarete ansioni di mettere le mani su XDefiant, il nuovo sparatutto free to play targato Ubisoft. Il lancio del titolo attualmente è previsto per l’estate del 2023 ma, dato che siamo già ad Agosto, i giocatori hanno iniziato a temere un possibile ritardo. Per fortuna però Mark Rubin, l’executive producer di XDefiant, ha tranquillizzato tutti i fan confermando che l’uscita del titolo è ancora prevista per questa estate.

Quick insight into what's going on right now. We are in the process of getting approved by 1st parties, but because this is our first time getting this version of the engine through cert, it's going to take a bit longer than usual. Don't worry, as soon as I have more info…

— Mark Rubin (@PixelsofMark) July 30, 2023