Recensione Goodram HL200: SSD portatile piccolo e convincente

In questa recensione parliamo del Goodram HL200 1 TB. Al giorno d’oggi, come sappiamo, è indispensabile avere con se dispositivi tascabili, piccoli ed efficienti e sicuramente questo è uno di quei dispositivi. Non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a vedere come si è comportato.

Unboxing | Recensione Goodram HL200

La confezione, biglietto da visita del prodotto, è sicuramente di alta fattura. Il dispositivo è ben protetto e all’esterno della confezione ci sono tutte le informazioni necessarie. All’interno, a completare la dotazione, troviamo un cavo USB-C / USB-C ed un altro cavo USB-C / USB-A.

Caratteristiche tecniche

Prima di addentrarci nei test, è giusto mansionare quelle che ci sembrano essere le caratteristiche tecniche principali del prodotto.

Capacità disponibili: 256 / 512 / 1024 GB

256 / 512 / 1024 GB Interfaccia: USBH 3.2 Gen 2

USBH 3.2 Gen 2 Dimensioni fisiche: 65 x 43 x 11 mm

65 x 43 x 11 mm Memoria flash 3D NAND

Peso: 67 gr

67 gr Velocità massima di lettura sequenziale : 520 MB/s

: 520 MB/s Velocità massima di scrittura sequenziale: 500 MB/s

Design e prime impressioni | Recensione Goodram HL200

Il dispositivo è veramente minimale, abbastanza leggero e veramente piccolo. Il materiale di cui è costruito, l’alluminio, fa sì che il prodotto risulti parecchio robusto e piacevole al tatto. L’unica pecca riscontrabile, forse, è l’assenza di gommini o superfici più morbide su uno dei due lati per evitare di farlo sfregare su altre superfici metalliche sulle quali potrebbe essere poggiato. Inutile dire poi che il dispositivo è assolutamente plug and play. Non appena estratto dalla confezione, è stato collegato al computer mediante cavo USB-C in dotazione ed è stato subito pronto all’uso.

Test sul campo | Recensione Goodram HL200

L’SSD è stato parecchio utilizzato per trasferire file abbastanza pesanti e si è sempre comportato egregiamente. Raramente sono stati riscontrati innalzamenti repentini o fuori controllo di temperatura. La velocità massima nominale, di circa 500 MB/s è apprezzabile, almeno in lettura, anche dai test da noi svolti. Per lo svolgimento dei test è stato utilizzato CrystalDiskMark. Questo è un software di benchmark per dispositivi di archiviazione che misura la velocità di lettura e scrittura anche delle unità a stato solido (SSD).

goodramtest

goodramtest2

Conclusioni e prezzo | Recensione Goodram HL200

Utilizzando questo SSD dobbiamo ammettere di esserci trovati bene. Un dispositivo semplice, senza fronzoli che svolge bene il proprio lavoro. Le velocità di lettura/scrittura sono buone, le dimensioni molto contenute ed anche il design è curato. Il prezzo a cui è disponibile si aggira intorno ai 90€ per il taglio più grande, ovvero da 1TB, quindi un suo acquisto risulta azzeccato.

Voi cosa ne pensate di questo prodotto? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.