Pokémon Presents: tutte le novità dell’evento

Ieri si è tenuto il Pokémon Presents e in questo articolo potrete trovare tutte le novità più importanti svelate durante l’evento

Ieri è stato un grande giorno per tutti i fan di Game Freak, dato che si è finalmente tenuto il nuovo Pokémon Presents. Durante questo evento sono stati fatti tanti annunci sia riguardo ai videogiochi che a ad altri prodotti del brand. Se siete interessati a saperne di più, in questo articolo potrete trovare tutte le novità più importanti svelate durante il Pokémon Presents.

DLC, eventi, animazione e tante altre novità svelate al Pokémon Presents

Se siete interessati al brand Pokémon a 360° allora sicuramente avrete gradito il Pokémon Presents di ieri. Durante l’evento infatti sono state svelate maggiori informazioni sul DLC di Scarlatto e Violetto, una nuova serie animata e tante altre novità a tema Pokémon. Se volete saperne di più, qui di seguito potrete trovare tutti gli annunci più importanti del Pokémon Presents di ieri:

Il tesoro dell’Area Zero – Parte I: La maschera turchese La prima parte di Il tesoro dell’Area Zero, il DLC di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, è in arrivo il 13 settembre 2023 . In La maschera turchese, i giocatori visiteranno Nordivia in gita scolastica, dove potranno unirsi a un progetto di studio all’aperto organizzato in collaborazione tra la loro accademia e un altro istituto. I giocatori avranno l’occasione di incontrare Pokémon mai visti a Paldea, come ad esempio Raging Bolt e Dipplin, e potranno svelare i misteri che si nascondono dietro a una vecchia leggenda tramandata a Nordivia.

Nuovo Evento: Ecco Mew e Mewtwo! Uno speciale evento intitolato “ Ecco Mew e Mewtwo! ” sarà disponibile in Pokémon Scarlatto e Violetto, segnando così il debutto del Pokémon misterioso Mew e del Pokémon leggendario Mewtwo a Paldea. Fino alle 14:59 (UTC) del 18 settembre 2023 , i giocatori potranno aggiungere Mew alla propria squadra inserendo la password GETY0URMEW nel menu Dono Segreto. Inoltre, uno speciale evento Raid Teracristal si terrà dalle 00:00 (UTC) del 1 settembre 2023 alle 23:59 (UTC) del 17 settembre 2023 . Nel corso di questo evento, i giocatori avranno l’occasione di affrontare e catturare un Mewtwo con l’Emblema della Forza Assoluta.

Pokémon: Venti di Paldea The Pokémon Company ha annunciato l’arrivo di una nuova serie animata online intitolata Pokémon: Venti di Paldea, che mostrerà la regione di Paldea sotto una luce tutta nuova. Questa esclusiva serie originale segue le vicende di tre studenti dell’accademia nel loro percorso di crescita e sarà disponibile sul canale YouTube ufficiale di Pokémon.

Detective Pikachu: il ritorno Detective Pikachu: il ritorno, in arrivo esclusivamente per console Nintendo Switch il 6 ottobre 2023 , è ora disponibile per il preordine. Questo nuovo titolo vede come protagonisti l’unico e inimitabile Detective Pikachu, sfrontato e amante del caffè, e il suo fedele compagno Tim Goodman. Con l’aiuto di molti altri Pokémon, Tim e Pikachu collaborano per risolvere una serie di accadimenti misteriosi che si stanno verificando a Ryme City, un luogo in cui esseri umani e Pokémon convivono in armonia.

Pokémon: Verso la cima L’11 agosto 2023 The Pokémon Company mostrerà una serie animata breve intitolata Pokémon: Verso la cima in un’anteprima speciale tenuta nel corso dei Campionati Mondiali Pokémon 2023. La storia segue le vicende di Ava e del suo Pokémon compagno, Oddish, mentre si fanno strada per eccellere nel mondo delle lotte competitive del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon . Il primo episodio della seri e sarà disponibile l’11 agosto sul canale YouTube Pokémon ufficiale.



Pokémon Scarlatto e Violetto sono disponibili ora in esclusiva per Nintendo Switch. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttotek.it. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Kinguin.