Teamgroup: ecco le nuove T-CREATE EXPERT CFexpress Plus e CFexpress Type B

E voi? Cosa ne pensate di queste nuove schede di memoria di Teamgroup ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

Le schede sono dotate di una garanzia completa di 5 anni e di un servizio di salvataggio dei dati per tutta la durata della garanzia ; offrendo ai creatori l’esperienza di archiviazione dei dati più sicura. Per informazioni dettagliate sulle vendite, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle ultime novità sul sito ufficiale e sui canali social media di TEAMGROUP.

La T-CREATE EXPERT CFexpress Plus ha un’interfaccia PCIe 3.0×2 con una capacità massima di 1,3 TB e può gestire quasi quattro ore di riprese continue a 800 Mbps 8K nel formato RAW. Con questa scheda, il processo creativo non sarà più limitato dalla capacità della scheda di memoria.

La scheda di memoria T-CREATE EXPERT CFexpress Plus Type B adotta la tecnologia pSLC ; questa consente alle schede di memoria CFexpress di avere velocità di lettura e scrittura simili a quelle di SLC, oltre a una durata eccezionale. La velocità di scrittura può essere mantenuta a 1.600 MB/s per un lungo periodo senza preoccuparsi di interruzioni.

La scheda T-CREATE EXPERT CFexpress Plus Type B e la scheda T-CREATE EXPERT CFexpress Type B utilizzano entrambe lo standard CFexpress. In più offrono velocità di scrittura fino a 1.700 MB/s e velocità di lettura fino a 1.800 MB/s : eccellenti per il trasferimento dei file al PC e per la visualizzazione istantanea e fluida di tutti i file importanti.

Soddisfano le esigenze dei creatori che effettuano scatti continui ad alta velocità e che sono in grado di gestire le riprese di video RAW 4K e 8K ad alto bitrate per lunghi periodi. Consentendo agli utenti di catturare ogni momento chiave.

TEAMGROUP, fornitore globale di memorie, ha annunciato oggi due schede di memoria di fascia alta con il sottomarchio T-CREATE per lavori ad alta risoluzione. Le schede di memoria T-CREATE EXPERT CFexpress Plus Type B e T-CREATE EXPERT CFexpress Type B .

Aniello Cozzolino

Ciao a tutti!!! Sono Aniello Cozzolino, ma potete chiamarmi semplicemente Nello. Amo il cinema, i fumetti, serie tv, il calcio e sono da sempre un appassionato di computer e video games (il che mi ha portato a laurearmi in Informatica). Poi, con il tempo è nato in me l'amore per l'escursionismo, per il trekking, lo snorkeling, le immersioni, ma la mia vera natura un po' NERD non mi ha mai abbandonato ;)