Anteprima MultiVersus: le nostre impressioni dalla Open Beta!

Scopriamo insieme, in questa anteprima dedicata, quali sono state le modifiche apportate dal team di Player First Games in Multiversus con la nuova versione Open Beta rilasciata a luglio: pronti a tornare a picchiarvi con Superman?

Lo strapotere di Smash Bros sui picchiaduro arena è innegabile e l’IP di Nintendo è riuscita, col tempo, a creare un vero e proprio genere. E si sa, così com’è stato per Dark Souls con i “soulslike” o The Binding of Isaac con i “roguelike”, la nascita di un nuovo genere porta inevitabilmente con sé un nuovo fenomeno: i cloni. Tanti picchiaduro si sono infatti ispirati all’opera della grande N, in modi più o meno voraci, fino a creare mostri terrificanti o titoli quantomeno gradevoli. Poi, esistono le rarità: i cloni che vengono dannatamente bene, che non sono più definibili tali e che tentano di discostarsi da una formula, collaudandone una nuova ed originale. Vero, Multiversus?

Vi abbiamo già parlato del titolo di Warner Bros in una prima anteprima, quella basata sulla versione Closed Alpha a cui siamo stati invitati a partecipare qualche tempo fa. Questa volta, abbiamo ripreso in mano il titolo con la Open Beta a cui, probabilmente, stanno partecipando anche molti di voi. Dopo ancora diverse decine di ore sul titolo, abbiamo quindi pensato di potervi aggiornare sullo stato dei lavori di Multiversus, in arrivo in forma finale quest’anno su PC e console di attuale e scorsa generazione, con questa nuova anteprima basata sulla Open Beta!

Dove eravamo?

Dove eravamo rimasti? Di base, Multiversus è un picchiaduro platform 2D che, oltre a richiamare il già citato e pluripremiato Smash Bros, vanta una formula free-to-play (Brawhlalla insegna) ben collaudata e gestita. Dal 9 agosto scorso è disponibile il primo Battle Pass Stagionale, quello della Season 1, con ricompense piuttosto variegate e interessanti, senza però essere invadenti, sbloccabili portando a termine gli incarichi che verranno resi disponibili dopo aver completato le missioni iniziali. Nulla che vada dunque a sbilanciare un equilibrio piuttosto delicato, ma altrettanto ben gestito, che mette sullo stesso piano personaggi diametralmente diversi tra loro in quanto a tipologia di lottatori.

Un roster di personaggi davvero variegato e complesso e che va a mettere sullo stesso campo di battaglia i supereroi DC, i protagonisti di Adventure Time, dei Looney Toones e… Arya Stark. Insomma, una festa per tutti gli appassionati dei franchise di Warner Bros e per chiunque abbia voglia di dare quattro pugni a quella bella faccia tosta di Batman. Se, nel corso della Closed Alpha, ad essere ancora in via di sperimentazione erano Taz e Welma, questa volta i due sono stati inseriti ufficialmente nel roster. Nell’Open Beta ad essere in via di definizione è il Gigante di Ferro, che è stato presentato qualche tempo fa.

Da LeBron James a Rick&Morty | Anteprima MultiVersus: le nostre impressioni dalla Open Beta!

Dal 26 luglio, inoltre è stato anche aggiunto il cestista LeBron James, le cui fattezze sono riprese da Space Jam, e prossimamente anche alcuni personaggi di Rick and Morty rimpolperanno il già nutrito gruppo strampalato, con l’ingresso proprio di Morty Smith e, a data da destinarsi, di Rick Sanchez. Notizie che non c’entrano con la stesura dell’anteprima a parte, la varietà estrema data dai vari stili di combattimento di ciascun personaggio è ciò che spinge a fare sempre una partita in più a Multiversus. Certo, tenderete a selezionarne alcuni per utilizzarli più spesso e farli salire di livello in base alle vostre preferenze, ma il fascino della novità e le stramberie che ciascun lottatore porta con sé sono davvero numerose e degne di essere provate almeno una volta.

Il gameplay è rimasto ovviamente inalterato rispetto a quanto abbiamo provato nella Closed Alpha. Le modalità attualmente disponibili in Multiversus sono sempre le stesse: la classica a Squadre (2v2), la 1v1, la Co-Op vs AI (in cui si combatte contro dei bot) e la Tutti Contro Tutti (TCT). La cosa interessante introdotta in questa Beta è la possibilità di selezionare tutte e quattro le modalità contemporaneamente ed attivare il matchmaking, così da ridurre i tempi d’attesa se non ci si vuole espressamente tuffare in una specifica modalità. Dobbiamo ammettere che i questi ultimi sono comunque davvero molto limitati, complice anche probabilmente la mole di giocatori che sta giocando alla Beta, rispetto all’Alpha.

Scelte coraggiose e interessanti | Anteprima MultiVersus: le nostre impressioni dalla Open Beta!

Se volete uno sguardo completo al gameplay di Multiversus vi rimandiamo al nostro primo articolo dedicato, perché sotto questo punto di vista le cose sono cambiate davvero poco. La dinamicità del sistema di combattimento, la sua velocità ed eterogeneità sono sicuramente dei punti di forza, anche se a volte il tutto rischia di diventare un po’ troppo caotico. A questo proposito giunge in forte aiuto la sezione tutorial, che tramite una serie di piccoli addestramenti (che rispetto alla Alpha ci sono sembrati anche di più) e l’utilizzo del Laboratorio, vi permetterà di prendere mano con il sistema di combattimento di ciascun lottatore.

Continuiamo a rimanere sorpresi dalla totale assenza di loot boxes, che diciamocelo sarebbero state perfette in un titolo del genere così come in tanti altri suoi concorrenti. La scelta, che definiremmo quantomeno speciale, è stata degli sviluppatori che sin da subito ne hanno negato la presenza attuale o futura. Il negozio, d’altronde, è quantomeno vasto e ricco di contenuto, con tantissimi elementi puramente estetici da poter acquistare con valuta reale per poter personalizzare il nostro stile di combattimento e, perché no, anche i nostri lottatori.

Attendiamo!

Insomma, concludendo questa fugace seconda anteprima dedicata a Multiversus e basata sulla sua Open Beta, sono davvero molti gli elementi che lo rendono interessante e diverso da tanti titoli concorrenti. A partire sicuramente dalla forza del suo roster su una vasta cerchia di fan dei vari franchise, per passare anche alla grande attenzione che gli sviluppatori di Player First Games hanno riservato alle varie community (e ai meme, con Shaggy Super Saiyan, ndr.) e alla contemporanea assenza di qualsivoglia forma di loot boxes. La strada imboccata è decisamente quella giusta, così come l’impegno e l’amore che è stato riversato in questo gioco. Ottimo lavoro!

Potete attualmente giocare alla Open Beta di Multiversus su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Fateci sapere che cosa ne pensate del titolo di Warner Bros e Player First Games qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!