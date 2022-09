Football Manager 2023: il gioco uscirà l’8 novembre

Finalmente tutti gli appassionati del settore hanno una data, Football Manager 2023 uscirà ufficialmente l’8 novembre per PC, console ed anche per mobile

È passato un po’ di tempo da quando abbiamo visto la versione 2022, vi lasciamo qui la nostra recensione più approfondita, ed era proprio ora che Football Manager 2023 facesse la sua comparsa. Il titolo uscirà dunque l’8 novembre per PC, console e mobile, parola di Sports Interactive! Ma andiamo avanti con un po’ di ordine.

Football Manager 2023: in arrivo su PC, console e mobile

Ovviamente questo titolo permetterà a tutti gli appassionati di calcio più “giocato sul lato affari” di sbizzarrirsi reclutando nuovi calciatori, ideando strategie e creando la propria squadra dei sogni per sfidare gli altri giocatori con le modalità Versus, Fantasy Draft e Carriera Online. Ah, il tutto sarà poi disponibile in 4K con il 3D Match Engine quindi anche l’occhio avrà la sua parte!

Ad ogni modo Football Manager 2023, che ricordiamo ancora una volta uscirà l’8 novembre, sarà disponibile su Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, PS5, PC (tramite Steam, Epic Games Store, Microsoft Store e Xbox Game Pass), iOS, Android ed Apple Arcade. Per il resto lasciamo parlare il trailer qui sotto.

Oltre a questo vi ricordiamo anche che, con il pre acquisto, potrete aggiudicarvi questo titolo con uno sconto del 20% quindi niente male! Ulteriori dettagli sulle licenze e le funzionalità su PC arriveranno a settembre mentre, per le versioni su console, ad ottobre.

