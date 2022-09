NVIDIA è stanca dei leak innumerevoli, ed essendo GPU-Z universalmente usato, può essere fonte di diffusione di info in rete non volute

GPU-Z piaccia o meno ai produttori, è un software universamente diffuso e conosciuto, il primo, o certamente tra i primi a cui si pensa quando bisogna leggere determinate informazioni di diagnostica, o semplicemente il testing di Engineering Sample. Ma il software dispone inevitabilmente di funzioni di rete, e questo comporta la diffusione di informazioni non volute su progetti futuri, in quanto “malintenzionati” potrebbero, anzi, trovano, tali informazioni all’interno di disparati server.

NVIDIA ha difatti espressamente richiesto a Techpowerup (proprietaria del software) di modificare questo aspetto di GPU-Z.

NVIDIA chiede a Techpowerup di modificare GPU-Z!

Interessante è l’ultima versione del software, che permette proprio di andare ad effettuare una selezione del DLSS nella sezione “Advanced“, funzione proprio atta a conoscere quale versione del DLSS è implementata in un gioco o in un altro, queste e tante altre nuove funzioni però inevitabilmente vanno a comunicare in rete i dati, esponendoli.

GPU-Z però ha accolto la richiesta di Nvidia, e difatti nelle future versione, qualora venga letta la versione GPU NVIDIA Engineering Sample, bloccherà la comunicazione ai server, preservando le informazioni. Se ci saranno o meno, escamotage, è purtroppo inevitabile ed una situazione da mettere sul conto. Dall’effettuare semplici screenshot in specifiche zone, o analizzare file di Debug, potrebbe essere raggirato il sistema, ma in ogni caso, al momento le soluzioni si fermano qui.

In particolare la funzione principale anti-leak sarà di non inviare più il traffico a www.techpowerup.com, usando invece www.gpu-z.com, e questo perchè in questo modo sarà più facile per gli sviluppatori controllare il traffico. Per maggiori dettagli vi lasciamo le dichiarazioni ufficiali sicuramente più tecniche;

GPU-Z non invierà più traffico a www.techpowerup.com e utilizzerà esclusivamente www.gpu-z.com, il che semplifica agli amministratori IT il blocco del traffico proveniente da GPU-Z. Tutti gli endpoint precedenti su techpowerup.com saranno presto disabilitati, aggiornate le regole del firewall di conseguenza

