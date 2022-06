Modificare dati EXIF: i 5 migliori modi per cambiare data e ora di scatto

I dati EXIF contengono una serie di dati che identificano la fotografia tra cui quando è stata scattata. In questa guida vedremo come modificare i dati EXIF, cambiando data e ora dello scatto

I dati EXIF contengono una serie di informazioni molto utili come ad esempio i dati di scatto che rendono più semplice “copiare” i set up per riprodurre uno scatto. Ma anche una serie di dati su dove e quando è stata scattata un’immagine, l’autore della fotografia e molto altro.

Perché modificare le informazioni EXIF di una foto?

La modifica delle informazioni EXIF delle foto è utile perché può migliorare le tecniche fotografiche. È anche il modo migliore per mantenere riservati i dati sulla localizzazione. Modificare la data e l’ora di scatto delle foto è facile sul telefono Android, sull’iPhone o su PC desktop utilizzando alcune applicazioni dedicate.

Quali informazioni EXIF possono essere modificate?

Le informazioni EXIF che si possono modificare includono la velocità dell’otturatore, la lunghezza focale, l’apertura e, soprattutto, la data e l’ora dello scatto. Questo articolo si illustra cinque modi per modificare i metadati in diversi sistemi operativi.

I 5 migliori modi per cambiare la data e l’ora di una foto

1. Modificare la data e l’ora di una foto con AnyExif

AnyExif è un modo professionale per modificare comodamente data e ora. Consente inoltre di selezionare più immagini e di modificarne i metadati in blocco. Ecco i semplici passaggi per modificare la data e l’ora delle immagini utilizzando un editor Exif professionale. Vediamo come usare AnyExif per cambiare la data e l’ora delle foto.

Prima di tutto, introduciamo questo strumento. AnyExif è un editor EXIF lanciato di recente per gli utenti Mac. È un programma completo e professionale per visualizzare, aggiungere, modificare e rimuovere i dati EXIF sui computer Mac. Combina diverse funzioni di editing avanzate e offre un servizio di editing EXIF sicuro e immediato per gli utenti che desiderano gestire facilmente le proprie foto su Mac. Rispetto ad altri editor EXIF presenti sul mercato, AnyExif ha un’interfaccia migliore, una navigazione più chiara e funzioni più avanzate. Di seguito sono riportati i passaggi per modificare la data e l’ora di scatto dell’immagine con AnyExif.

Passo 1 : Aggiungere le immagini al programma AnyExif. È possibile scegliere di aggiungere una singola foto o cartelle di foto.

: Aggiungere le immagini al programma AnyExif. È possibile scegliere di aggiungere una singola foto o cartelle di foto. Passo 2 : Una volta aggiunte le immagini alla finestra dello strumento, selezionare l’immagine di destinazione e fare clic sul pulsante “Exif Viewer”.

: Una volta aggiunte le immagini alla finestra dello strumento, selezionare l’immagine di destinazione e fare clic sul pulsante “Exif Viewer”. Passo 3 : Nella finestra di Exif Viewer verranno visualizzati molti dati Exif. Fare clic sul tag “Camera” per aprire la finestra Camera Exif in cui è possibile vedere la data e l’ora di creazione della foto.

: Nella finestra di Exif Viewer verranno visualizzati molti dati Exif. Fare clic sul tag “Camera” per aprire la finestra Camera Exif in cui è possibile vedere la data e l’ora di creazione della foto. Passo 4: modificare i dettagli come desiderato e applicare tutte le modifiche facendo clic su “Avvia elaborazione”.

2. Modificare la data e l’ora delle foto in Google Foto

Google Foto offre il più affidabile sistema di archiviazione cloud delle foto, preferito da molti utenti di Internet in tutto il mondo. La caratteristica sorprendente di questa applicazione è che consente di modificare la data e l’ora della foto. Pertanto, per modificare l’ora e la data di una foto utilizzando l’app Google Foto, è possibile seguire i passaggi indicati di seguito;

Passo 1 : toccare l’app Google Foto sullo smartphone per aprirla.

: toccare l’app Google Foto sullo smartphone per aprirla. Passo 2 : fare clic sulla foto di cui si desidera modificare l’ora e la data.

: fare clic sulla foto di cui si desidera modificare l’ora e la data. Passo 3 : premere i tre punti allineati verticalmente nell’angolo in alto a destra.

: premere i tre punti allineati verticalmente nell’angolo in alto a destra. Passo 4: modificare i dettagli dell’immagine premendo l’icona della matita, quindi fare clic sulla data e sull’ora modificate per cambiarle con i valori preferiti. I dettagli dell’aggiornamento sull’immagine saranno automaticamente sincronizzati e appariranno su tutti i dispositivi come modificati.

3. Cambiare la data e l’ora delle foto con XnView

Prima di utilizzare questo metodo, è necessario controllare i metadati dell’immagine. Dopo aver verificato i metadati, è possibile seguire i passaggi seguenti per modificare i dati:

Passo 1 : toccare la miniatura della foto, spostarsi sulle varie barre degli strumenti e fare clic su strumenti (modifica timestamp).

: toccare la miniatura della foto, spostarsi sulle varie barre degli strumenti e fare clic su strumenti (modifica timestamp). Passo 2 : verificare la casella di controllo per visualizzare il record EXIF e selezionare la data preferita, quindi utilizzare il calendario disponibile per inserire la data.

: verificare la casella di controllo per visualizzare il record EXIF e selezionare la data preferita, quindi utilizzare il calendario disponibile per inserire la data. Passo 3: se necessario, è possibile verificare i metadati della foto utilizzando l’opzione genera metadati EXIF. È possibile modificare le date e gli orari scegliendo tutti i campi EXIF affinché abbiano la stessa data e ora di creazione.

4. Modificare la data e l’ora delle foto con Lightroom

Adobe Lightroom offre il modo migliore per modificare la data e l’ora di un’immagine. Visualizza immediatamente il timestamp di aggiornamento nella stessa posizione in cui la foto è stata modificata. L’applicazione consente inoltre di scegliere più immagini e di aggiornarne la data e l’ora in blocco. Per modificare l’ora e la data con l’app Lightroom, è possibile seguire la seguente procedura:

Passo 1 : toccare il pulsante “I” che rappresenta le informazioni e si trova nell’angolo superiore destro dell’app.

: toccare il pulsante “I” che rappresenta le informazioni e si trova nell’angolo superiore destro dell’app. Passo 2 : fare doppio clic sul campo della data e dell’ora visualizzate e iniziare a modificare i dettagli della posizione GPS, se necessario.

: fare doppio clic sul campo della data e dell’ora visualizzate e iniziare a modificare i dettagli della posizione GPS, se necessario. Passo 3: fare clic sul pulsante Regola e apportare le modifiche, quindi verificare se gli aggiornamenti sono corretti. Gli aggiornamenti saranno disponibili dopo aver selezionato le immagini e averle trasferite in una nuova cartella al di fuori dell’applicazione Lightroom.

5. Cambiare la data e l’ora delle foto sull’iPhone

Per modificare la data e l’ora delle immagini sull’iPhone è sufficiente seguire la seguente guida passo passo:

Passo 1 : installare l’applicazione Foto sull’iPhone e scegliere l’immagine di cui si desidera modificare la data e l’ora.

: installare l’applicazione Foto sull’iPhone e scegliere l’immagine di cui si desidera modificare la data e l’ora. Passo 2 : verificare i metadati della foto facendo clic sull’icona “i”, quindi toccare l’opzione “Regola” per visualizzare la pagina “Regola ora e data”.

: verificare i metadati della foto facendo clic sull’icona “i”, quindi toccare l’opzione “Regola” per visualizzare la pagina “Regola ora e data”. Passo 3: scorrendo il calendario visualizzato da sinistra a destra, toccare la nuova data e ora utilizzando lo spinner visualizzato sulla pagina. È anche possibile cambiare il fuso orario utilizzando l’applicazione, cliccando su “fuso orario” e selezionando la città preferita.

Conclusione

I dati EXIF sono importanti perché memorizzano molte informazioni sulle foto. Per garantire la sicurezza della condivisione delle foto, è necessario apportare alcune modifiche ai dati EXIF della foto. Ma come fare? Le app presentate in questo articolo rendono la modifica di orari e date il più semplice possibile. Nel nostro elenco abbiamo incluso anche alcuni editor EXIF professionali, come AnyExif. Utilizzandolo, è possibile non solo cambiare la data e l’ora di una foto, ma anche modificare o aggiungere molte altre informazioni EXIF. Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!