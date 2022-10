Sustanon nello sport e nel bodybuilding

Nel caso dei bodybuilder, Sustanon 250 può essere utilizzato sia per il riempimento che per il taglio. Può essere assunto da solo o può essere associato ad altri steroidi

Le iniezioni di Sustanon 250 mg sono molto richieste dai bodybuilder di tutto il mondo. Il motivo è abbastanza ovvio. Il Sustanon è uno steroide anabolizzante androgeno (AAS) che contribuisce ad aumentare i livelli di testosterone negli utilizzatori. Mentre le persone normali con carenza di testosterone possono usare questo steroide per normalizzare i livelli di testosterone, le persone con livelli normali di testosterone possono usarlo per aumentare i muscoli o ridurre i depositi di grasso.

Nel caso dei bodybuilder, Sustanon 250 può essere utilizzato sia per il riempimento che per il taglio. Può essere assunto da solo o può essere associato ad altri steroidi anabolizzanti come il Turinabol o il Dianabol. Qualunque sia il modo in cui si sceglie di iniettare il farmaco, è importante avere un’idea del dosaggio ottimale per le proprie esigenze.

Il dosaggio normale per l’utilizzo delle iniezioni di Sustanon 250 mg

Prima di considerare il dosaggio di Sustanon 250 che è meglio per i bodybuilder, è consigliabile guardare prima il dosaggio generale per questo steroide.

Per un paziente con bassi livelli di testosterone, il dosaggio normale di Sustanon 250 mg iniettato una volta nel tessuto muscolare della parte superiore del braccio, della coscia o dei glutei è una volta ogni 21 giorni. È probabile che il paziente percepisca risultati immediati, poiché il Sustanon AAS è noto per avere un’azione rapida. È inoltre importante che il paziente si sottoponga a un controllo medico per conoscere i livelli di testosterone dopo il primo ciclo. Il Sustanon 250 prezzo nel nostro negozio online di articoli sportivi è il migliore in tutta Italia.

Sustanon 250 mg per i culturisti

I bodybuilder senza carenza di testosterone possono utilizzare le iniezioni di Sustanon 250 mg durante un programma di allenamento adeguato. Il bello di Sustanon AAS è che i bodybuilder possono usarlo per aumentare o diminuire il loro programma di allenamento. Inoltre, questo steroide può essere utilizzato da solo o in combinazione con altri steroidi anabolizzanti come Dianabol o Turinabol.

La combinazione con altri steroidi è possibile perché gli effetti collaterali delle iniezioni di Sustanon 250 mg sono ridotti e il farmaco stesso è molto ben tollerato se usato correttamente e con un dosaggio accettabile. Molti bodybuilder preferiscono combinare il Sustanon con altri steroidi per la possibilità di ottenere migliori risultati nel bodybuilding.

Dosaggio di Sustanon 250 per i culturisti

Sustanon impiega dalle 5 alle 6 settimane per essere assimilato dall’organismo a causa degli esteri complessi e dei diversi tempi di rilascio. Pertanto, possono essere necessarie circa 6 settimane intere prima di iniziare a prendere gli steroidi. Pertanto, se sei un bodybuilder che si allena ad alti livelli e vuoi usare solo le iniezioni di Sustanon 250 mg senza fare lo stacking, ti consigliamo di usare da 500 a 1.000 mg di Sustanon per 7-10 giorni durante le 8-12 settimane del ciclo Sustanon 250.

Tuttavia, se si intende utilizzare altri steroidi, l’ideale è una dose di Sustanon 250 mg iniettata a settimana, per un ciclo di 8-12 settimane. Dopo una pausa di due o tre settimane dall’uso di Sustanon, si sentono ancora gli effetti del farmaco. A questo punto è necessario ricorrere alla terapia post-partum o PCT prima di iniziare un nuovo ciclo.