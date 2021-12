Yeedi k700: in offerta su Amazon con mop station

In questo articolo vi segnaliamo un’offerta interessante dedicata ai prodotti Yeedi, in particolare il robot aspirapolvere 2 in 1 Yeedi k700 e l’utilissima mop station

Cogliamo l’occasione per segnalarvi due interessanti offerte su prodotti dedicati alla pulizia della casa. Il primo è un robot aspirapolvere che lava e aspira i pavimenti contemporaneamente. Un ottimo aiutante nelle pulizie quotidiane dotato di intelligenza artificiale che gli permette di muoversi evitando gli ostacoli e di modulare la potenza di aspirazione. Il secondo prodotto è la mop station di Yeedi, adatta soprattutto a chi ha una casa bella grande dato che grazie al serbatoio aggiuntivo permette al robot di fare moltissimi cicli di lavoro. Vediamo i dettagli.

Yeedi k700: robot aspirapolvere 2 in 1

o Yeedi k700 è dotato di una funzione 2 in 1 per pulire e lavare i pavimenti. La potenza d’aspirazione arriva fino a 2000 Pa ed è adatto per superfici dure, ma anche per tappeti. Pulire ogni superficie non sarà mai stato così facile. Grazie allo sconto il prezzo cala fino a 160,99 € dai 229.99 € iniziali.

Yeedi Mop Station 2 in 1: un mocio automatico

La yeedi mop station è dotata di un’innovativa stazione autopulente che permette di lavare, inumidire e asciugare le spazzole automaticamente. Il robot rileva lo stato delle spazzole e ritorna alla stazione base per il lavaggio quando sono sporche. La yeedi mop station dispone di 3.5L di serbatoi separati per l’acqua pulita e l’acqua di scarico. L’acqua pulita entra, l’acqua di scarico esce per lavare le spazzole come una lavatrice. Il sistema di pulizia intelligente di yeedi è meticolosamente realizzato per imitare la pulizia manuale. Le 2 spazzole rotanti a 180 giri/min e sono premute con forza contro il pavimento con una pressione di 10N verso il basso per pulire le macchie ostinate. E il sensore di rilevamento dei tappeti evita abilmente di bagnarli. Il prezzo in offerta è di 549,99 € al posto di 649,99.

Dalla sezione offerte è tutto, continuate a seguirci!