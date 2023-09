Ultenic AC1 Elite: prezzo scontato con coupon esclusivo!

Gran prezzo per il robot lavapavimenti Ultenic AC1 Elite, infatti oltre allo sconto di 50€, è possibile approfittare di un ulteriore sconto

Passare l’aspirapolvere e lavare i pavimenti sono due compiti che la maggior parte di noi fa di tutto per rimandare. Un ibrido aspirapolvere-lavapavimenti può dimezzare il tempo di pulizia e probabilmente anche migliorare la nostra vita. Non è necessario infatti trascinare un aspirapolvere pesante fuori dall’armadio e faticare per manovrarlo in tutti gli angoli della tua casa. Poi, si deve riempire un secchio d’acqua e passare il mocio in giro per la casa. Ultenic è entusiasta di presentare l’ innovativo AC1 Elite, che combina le funzionalità di lavaggio, aspirapolvere e pulizia in un comodo prodotto, offrendo una soluzione tutto-in-uno per mantenere uno spazio abitativo o lavorativo in ordine.

Le principali caratteristiche tecniche | Ultenic AC1 Elite

Ecco le caratteristiche tecniche di questo fantastico Ultenic AC1 Elite:

Lavaggio, aspirazione e pulizia : questo prodotto si distingue dai tradizionali aspirapolvere grazie a una caratteristica unica di lavaggio. Che si debba affrontare macchie di tuorlo d’uovo, briciole o detriti più ostinati, l’AC1 Elite offre una potente aspirazione per rimuoverli dal pavimento.

: questo prodotto si distingue dai tradizionali aspirapolvere grazie a una caratteristica unica di lavaggio. Che si debba affrontare macchie di tuorlo d’uovo, briciole o detriti più ostinati, l’AC1 Elite offre una potente aspirazione per rimuoverli dal pavimento. Sistema di Rilevamento Intelligente dello sporco : Inoltre, il sistema di rilevamento intelligente dello sporco regola automaticamente l’aspirazione per pulire ogni tipo di sporco.

: Inoltre, il sistema di rilevamento intelligente dello sporco regola automaticamente l’aspirazione per pulire ogni tipo di sporco. Pulizia da bordo a bordo : Gli angoli della stanza sono spesso i luoghi in cui si accumulano peli di animali, polvere e detriti della cucina senza pulizia dei bordi. C’è sempre una piccola striscia di pavimento lungo le pareti, i mobili o gli elettrodomestici che non viene pulita correttamente.

: Gli angoli della stanza sono spesso i luoghi in cui si accumulano peli di animali, polvere e detriti della cucina senza pulizia dei bordi. C’è sempre una piccola striscia di pavimento lungo le pareti, i mobili o gli elettrodomestici che non viene pulita correttamente. Facile da usare: Funziona a batteria con un’autonomia fino a 50 minuti, quindi non è necessario aggrovigliarsi con cavi e fili. Inoltre, richiede uno sforzo minimo da parte dell’utilizzatore poiché il motore è a trazione automatica. Quando si finisce, l’AC1 Elite si pulisce automaticamente e si ricarica su una base che dispone di spazio aggiuntivo per il pennello per la pulizia incluso e il rullo di microfibra di ricambio.

Approfitta dell’offerta! | Ultenic AC1 Elite

Ultenic crede che tutte queste caratteristiche rendano AC1 Elite la scelta ideale per gli utenti alla ricerca di un innovativo strumento per la pulizia. Con questo potente e comodo dispositivo, le persone possono raggiungere senza sforzo una pulizia impeccabile nelle loro abitazioni, uffici o ovunque abbiano bisogno di un’esperienza di pulizia senza complicazioni.

In questo momento il prodotto gode già di un corposo sconto di 50€ tramite coupon su Amazon. Tuttavia, esclusivamente per i lettori di tuttotek.it sarà possibile godere di un sovrasconto di ulteriori 20€ utilizzando il codice sconto “AC1Elite03“. Il prezzo finale sarà, così, di soli 259,99€ anziché 329,99€.

Cosa ne pensate di questo sconto? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.