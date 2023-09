LOGITECH Wireless Gaming Combo in offerta su Euronics!

E voi? Cosa ne pensate di questa strepitosa offerta ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

Headband con doppio auricolare, sistema Wireless integrato, microfono incorporato e Mute control. Questi rapprresntano il marchio di fabrica di Logitech. Per non parlare del design e della qualità di livello davvero alto . Tra le caratteristiche principali del prodotto troviamo:

Tutti i clienti del gruppo, infatti, potranno acquistare questa fantastica combo cuffie/mouse scontata al prezzo di 74,99 euro .I clienti interessati, potranno scegliere anche l’opzione di rateizzazione del prodotto, pagando 24,99 €/mese per 3 rate (senza intermezzi). Per l’acquisto del prodotto e per maggiori informazioni sull’offerta potete consultare il seguente link . Per conoscere le tante altre offerte disponibili visitare la pagina delle offerte di tuttotek.it .

Euronics Italia S.p.A. è il secondo partner per fatturato di Euronics International, con la sola eccezione della Germania. Questa azienda è uno dei principali attori nella distribuzione di elettrodomestici e prodotti di elettronica di consumo. Infatti, attualmente, Euronics Italia S.p.A. conta su una forza lavoro di oltre 6.300 dipendenti distribuiti su tutto il territorio italiano. Dal giorno 24 agosto sarà possibile acquistare in offerta nei punti vendita Euronics di tutta Italia il LOGITECH Wireless Gaming Combo .

Aniello Cozzolino

Ciao a tutti!!! Sono Aniello Cozzolino, ma potete chiamarmi semplicemente Nello. Amo il cinema, i fumetti, serie tv, il calcio e sono da sempre un appassionato di computer e video games (il che mi ha portato a laurearmi in Informatica). Poi, con il tempo è nato in me l'amore per l'escursionismo, per il trekking, lo snorkeling, le immersioni, ma la mia vera natura un po' NERD non mi ha mai abbandonato ;)