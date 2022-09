Robot aspirapolvere Trifo Lucy: ora in sconto del 15%

Trifo ha messo a disposizione il codice sconto “utensile” valido fino al 15/10/2022, che vi farà risparmiare fino al 15% sul prezzo finale

Nelle scorse settimane abbiamo avuto il piacere di recensire ( qui la recensione completa al prodotto) il nuovo robot aspirapolvere del noto brand Trifo. Se siete alla ricerca di un robot aspirapolvere che possa aiutarvi nelle faccende domestiche, Lucy fa al caso vostro.

Questo robot è in grado di aspirare, lavare e asciugare i vostri pavimenti. Ma non solo, Lucy ha una funzione di videosorveglianza, utile per monitorare la nostra casa o i nostri amici a quattro zampe quando siamo fuori dalla nostra abitazione.

Punti chiave in breve

Lucy ha potenza di aspirazione di 3000 Pa, in grado di aspirare al meglio briciole,piccoli detriti, peli di animale e capelli. La capacità del contenitore della polvere è di 600 ml, mentre la capacità del serbatoio dell’acqua è di 100ml.

Ha una doppia fotocamera hd, grazie al quale riesce ad evitare gli ostacoli in modo preciso, grazie anche alla visione notturna. Ha una autonomia di circa 120 minuti e si ricarica completamente in 180. La rumorosità è abbastanza silenziosa e, tutta la gestione del robot avviene tramite l’applicazione originale “Trifo Home”, disponibile sia per iOS che per Android. Una volta scaricata sul vostro smartphone ed effettuato l’accesso dovrai configurare il robot con la rete Wi-Fi domestica in modo da avere un controllo completo.

Attraverso l’applicazione potrai non solo mappare la casa, ma decidere gli orari o le aree di pulizia, vietare alcune parti della casa dove non farlo accedere, vedere lo stato di ricarica, ma anche di visualizzare in tempo reale la fotocamera presente sul dispositivo.

Un occasione da non farsi scappare

Un robot aspirapolvere ideale non è solo quello che riesce a pulirci bene la casa, ma anche quello in grado di offrire un ottimo rapporto qualità-prezzo. Il dispositivo si colloca nella fascia medio-alta. Ora Trifo ha messo a disposizione il codice sconto “utensile” valido fino al 15/10/2022, grazie a questo codice potete risparmiare fino al 15% di sconto, per un totale di €390.99. Un occasione da non farsi scappare.

Cosa ne pensate di questo robot aspirapolvere di Trifo? Utilizzerete il codice sconto per farlo vostro? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.