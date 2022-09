Nothing: presenta i suoi prossimi auricolari Ear Stick

L‘azienda Nothing, ha presentato il design della custodia di ricarica alla sfilata di moda di Londra, scopriamo il tutto in questo articolo dedicato

L’anno scorso Nothing è riuscita a farsi un nome con il suo primo paio di auricolari wireless, i Nothing ear 1. Non una cosa da poco, visto l’affollamento del mercato degli auricolari wireless economici. Gli auricolari si distinguevano per il loro design trasparente, che conferiva loro la distinzione dalla massa.

Sulla scia del successo dell’Ear 1, la giovane azienda ha lanciato quest’anno il Nothing Phone 1, con un design posteriore trasparente simile. Nothing si sta ora preparando a lanciare il suo terzo prodotto e il secondo paio di auricolari wireless, di cui ha parlato per la prima volta a metà settembre. Con il nome di Ear stick, l’azienda ha rivelato il design della sua custodia alla settimana della moda di Londra.

Design unico e trasparente

Le immagini teaser confermano che l’Ear Stick, sarà dotato di una custodia per la ricarica di forma cilindrica, a differenza della custodia squadrata dell’Ear 1. Nothing afferma che il design permetterà alla custodia di scivolare facilmente in tasca. Come gli altri prodotti, anche la custodia di ricarica avrà un design trasparente.

L’azienda sostiene che le silhouette cosmetiche classiche hanno ispirato il design della custodia di ricarica. Tuttavia, la forma cilindrica non è una novità: sul mercato esistono altri auricolari wireless dotati di una custodia di ricarica di forma simile.

Nessuna delle immagini mostra gli auricolari wireless, ma a giudicare dalle scanalature della custodia di ricarica, continueranno ad avere un design a stelo.

Le dichiarazione dell’azienda

L’azienda afferma che Ear Stick siano la:

Prossima evoluzione della sua famiglia di prodotti audio. Gli auricolari saranno caratterizzati da un design leggero ed ergonomico e potrebbero sostituire o posizionarsi sopra l’Ear 1. Se si tratta di un’opzione più economica, gli auricolari potrebbero rinunciare all’ANC e a funzioni interessanti come la ricarica wireless.

Nothing svelerà ufficialmente le specifiche complete del prodotto e il prezzo degli auricolari nel corso dell’anno. Cosa ne pensate di questi nuovi Ear Stick? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.