Tineco: ecco le incredibili promozioni disponibili su Amazon

Per il mese di aprile Tineco ha creato delle incredibili promozioni su Amazon proponendo agli utenti prezzi imperdibili

Fondata nel 1998, Tineco si dedica alla progettazione di prodotti elettronici per la casa di qualità, utili, facili da usare e smart. Con oltre due decenni di esperienza nel settore della pulizia della casa, Tineco non smette mai di innovare ed è sempre pronta a trovare soluzioni smart per tutti. I prodotti interessati dalla promozione sono il Floor One S5 Pro 2, il Floor One S5 Steam e il Floor One S3. Di seguito le specifiche.

Promozioni Tineco su Amazon: FLOOR ONE S5 PRO 2 per una pulizia smart

Il FLOOR ONE S5 Pro 2, l’aspirapolvere e lavapavimenti top di gamma della linea S5, è l’ultimo strumento di Tineco per la pulizia delle superfici più ostiche. Questo nuovo prodotto permette di spazzare, lavare e aspirare con una sola passata. Nonostante i tempi di pulizia si riducano, grazie alla sua tecnologia, Tineco rimane sempre sinonimo di precisione. Infatti, il design esclusivo della testina garantisce una pulizia semplificata e senza aloni di battiscopa, modanature, angoli e tutti quei punti solitamente difficili da raggiungere. Altro punto a favore è certamente la presenza di un contenitore più grande dell’acqua sia pulita che sporca che, unito ad una batteria più performante, consente una pulizia più lunga e senza interruzioni. FLOOR ONE S5 Pro 2 è disponibile in offerta a un prezzo di 499€ (prezzo di partenza: 629€) su Amazon.

FLOOR ONE S5 Steam: contro lo sporco più insidioso

Per tutti coloro che sono alla ricerca di un aspirapolvere e lavapavimenti pratico e maneggevole, Tineco ha ideato il modello FLOOR ONE S5 Steam. L’elemento di novità di questo modello è proprio l’utilizzo del vapore, in grado di rilevare e rimuovere ogni tipologia di sporco, anche il grasso e le macchie appiccicose più insidiose. Inoltre, grazie alla sua tecnologia iLoop Smart Sensor, è in grado regolare automaticamente la potenza di aspirazione, la velocità del rullo della spazzola e il flusso d’acqua, per una pulizia veloce ma efficiente. Infine, la presenza di un serbatoio di grandi dimensioni consente di pulire aree più grandi senza interruzioni. FLOOR ONE S5 STEAM è disponibile dal 17/04 al 23/04 a un prezzo di 349€ (prezzo di partenza: 449€) su Amazon.

FLOOR ONE S3: sinonimo di sicurezza

Il modello Floor One S3 di Tineco è un innovativo lavapavimenti grazie al quale sarà possibile pulire e lavare le superfici di casa in unica passata e senza doversi mai sporcare. Grazie al sistema autopulente multistadio one-touch, non sarà più necessario toccare il rullo sporco. Infatti, premendo un semplice pulsante, si azionerà un processo di autopulizia del rullo e dei tubi, lasciando così le mani pulite e l’S3 nuovamente pronto per l’uso. Infine, l’elemento di pregio del prodotto, che rende il dispositivo ancora più smart, è la presenza dell’iLoop smart sensor, in grado di rilevare qualsiasi tipologia di sporco e di adattare la potenza di aspirazione, la velocità del rullo e il flusso dell’acqua. Il FLOOR ONE S3 è disponibile dal 24/04 al 30/04 a un prezzo di 279€ (prezzo di partenza 409€) su Amazon.

