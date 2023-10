500€ di sconto per questo portatile MSI, ma solo per pochi giorni

Su Mediaworld è in corso un ottimo sconto sul portatile da gaming MSI Katana 17 con scheda video RTX 4060

Su Mediaworld, puoi approfittare di un’offerta straordinaria per il portatile MSI Katana 17 con NVIDIA GeForce RTX 4060, 16 GB di RAM e un SSD da 1000 GB. Questo potente dispositivo, inizialmente a 1999 €, è ora disponibile a soli 1499 €. Un’opportunità imperdibile per gli appassionati di gaming e professionisti in cerca di prestazioni eccezionali a un prezzo vantaggioso.

MSI Katana 17: il portatile da gaming al top delle prestazioni è in sconto

MSI Katana 17 è una potente aggiunta alla serie di laptops GeForce RTX 40 di NVIDIA. Questo laptop offre prestazioni eccezionali sia per i giocatori che per i creatori. Dotato dell’architettura NVIDIA Ada Lovelace, il Katana 17 offre un notevole miglioramento nelle prestazioni e nell’elaborazione grafica basata sull’intelligenza artificiale. Con il ray tracing e una latenza minimizzata, puoi immergerti in mondi virtuali realistici e goderti giochi FPS ad altissima velocità.

Il display di questo laptop è straordinariamente veloce e fluido, grazie al pannello IPS da 144 Hz che garantisce immagini nitide e una transizione fluida tra i fotogrammi. La tastiera RGB a 4 zone, con particolare attenzione ai tasti WASD, aggiunge un tocco di stile e coinvolgimento all’esperienza di gioco.

Il sistema di raffreddamento con design shared-pipe, collegato sia alla CPU che alla GPU, migliora notevolmente la capacità termica, aumentando le prestazioni della CPU. Con MSI Cooler Boost 5, puoi affrontare con fiducia le sfide dei giochi moderni. Le memorie DDR5 ad alta velocità accelerano ulteriormente le prestazioni, mentre la larghezza di banda PCIe Gen 4 consente caricamenti rapidi di giochi e applicazioni.

