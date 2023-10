Škoda Kodiaq: il nuovo SUV è un concentrato di potenza e sostenibilità

Presentato il nuovo SUV di Škoda della serie Kodiaq. Scopriamo tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Škoda Auto ha presentato la seconda generazione del suo SUV Kodiaq con uno spettacolare evento a Berlino. Questo nuovo modello arriverà nelle concessionarie nel secondo trimestre del 2024. Il Kodiaq è stato lanciato per la prima volta nel 2016 ed è stato un grande successo. Ora, con questa nuova generazione, Škoda sta portando il Kodiaq a un livello superiore in termini di stile, funzionalità, sostenibilità ed efficienza.

Il CEO di Škoda Auto, Klaus Zellmer, ha dichiarato che il nuovo Kodiaq ha tutto il necessario per continuare il successo del suo predecessore. Ha menzionato le innovazioni come gli Smart Dial e i materiali interni di alta qualità, insieme agli aggiornamenti di sicurezza e assistenza. Inoltre, Škoda sta ampliando la gamma di motori ad alta efficienza, introducendo una versione ibrida plug-in con un’autonomia elettrica di oltre 100 km, dimostrando l’impegno dell’azienda per la mobilità sostenibile.

Novità e dettagli sul nuovo SUV Škoda Kodiaq

La nuova gamma Kodiaq offre una varietà di motori benzina e diesel, con potenze che vanno da 150 a 204 CV. C’è anche una versione ibrida plug-in che combina un motore benzina da 150 CV con un’unità elettrica da 54 CV per una potenza totale di 204 CV. Questo modello offre un’autonomia elettrica di oltre 100 km. Il Kodiaq presenta anche nuove tecnologie, come il sistema DCC Plus Dynamic Chassis Control, che migliora la regolazione dello smorzamento per una guida più dinamica e confortevole. Ci sono anche nuovi sistemi di assistenza alla guida, come il Turn Assistant, che aiuta a prevenire gli incidenti durante le svolte agli incroci.

Esteticamente, il nuovo Kodiaq ha un design moderno e muscolare, con fari Top Led Matrix e una calandra luminosa. Gli interni sono stati migliorati con l'aggiunta di un display da 13 pollici per l'infotainment e una nuova struttura delle configurazioni. In generale, il nuovo Škoda Kodiaq rappresenta un passo avanti in termini di stile, prestazioni e sostenibilità, e promette di continuare il successo della sua prima generazione.