Mediaworld propone uno sconto davvero ottimo sull’epilatore Braun Silk·expert Pro 3, più nello specifico il modello PL 3230

Nel sempre in movimento universo dei dispositivi di bellezza, Braun si pone come marchio d’avanguardia. L’epilatore Braun PL 3230 incarna l’essenza della tecnologia avanzata, offrendo risultati efficaci e comfort ottimale. Silk expert Pro 3 non si basa sulla tecnologia laser per la rimozione dei peli, bensì sfrutta l’innovativa tecnologia a luce pulsata di Braun. Garantisce fino a tre mesi di pelle vellutata, con una visibile riduzione dei peli già in soli tre mesi (se utilizzato secondo le indicazioni, i risultati possono variare). La tecnologia Skin Pro (SensoAdapt) si adatta automaticamente alla tonalità della tua pelle, garantendo un bilanciamento perfetto tra risultati rapidi e delicatezza cutanea. La modalità delicata assicura il massimo comfort e la possibilità di trattare tutte le aree con un massimo di 100 impulsi di luce al minuto, rendendo l’epilazione un’esperienza fluida. Con un’ampia gamma di funzioni e la possibilità di utilizzo su tonalità di pelle da chiare a medie, l’epilatore offre una soluzione completa. La quantità di 300,000 lampi di luce ne assicura un uso prolungato, mentre caratteristiche speciali come la tecnologia SkinPro e una custodia inclusa rendono il Braun PL 3230 un compagno affidabile e avanzato nel mondo della cura personale.

Mediaworld propone la versione guarnita da diversi accessori con uno sconto di quasi 150€!

Peli? Addio grazie all’ottimo sconto Mediaworld sull’epilatore Braun PL 3230

Con la sua avanzata tecnologia, questo apparecchio è progettato per offrire una soluzione completa ed efficace. La confezione comprende un Braun Silk·expert Pro 3 (PL 3230) con una testina standard che garantisce prestazioni ottimali. Inoltre, la fornitura include una testina ampia per affrontare anche le aree più estese con facilità, e una testina di precisione per dettagli accurati. Questo set completo permette di personalizzare il trattamento in base alle proprie esigenze.

Il prezzo originale di 424,99€ è stato abbassato a soli 287,99€. Questo incredibile sconto rappresenta un’opportunità unica per accedere a una tecnologia di epilazione avanzata a un prezzo estremamente conveniente. Con l’epilatore a luce pulsata Braun PL 3230, avrai la possibilità di godere di una pelle liscia e di ridurre visibilmente i tanto odiati peli.

