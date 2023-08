EURONICS: in offerta Notebook HP 15S-FQ2129NL Natural Silver

Il Notebook HP 15S-FQ2129NL Natural Silver è finalmente disponibile in offerta presso gli store EURONICS a partire dal 24 agosto fino al 13 settembre

Euronics Italia S.p.A. è il secondo partner per fatturato di Euronics International, con la sola eccezione della Germania. Questa azienda è uno dei principali attori nella distribuzione di elettrodomestici e prodotti di elettronica di consumo. Infatti, attualmente, Euronics Italia S.p.A. conta su una forza lavoro di oltre 6.300 dipendenti distribuiti su tutto il territorio italiano. Dal giorno 24 agosto sarà possibile acquistare in offerta nei punti vendita Euronics di tutta Italia il Notebook HP 15S-FQ2129NL.

Offerta Euronics HP Notebook 15S-FQ2129NL: i dettagli

Scopri una visualizzazione straordinaria con una cornice micro-edge di soli 6,5 mm. Design sottile e leggero, per portare il PC con te. Ovunque. Inoltre, potrai affrontare le giornate più impegnative con le prestazioni di un processore Intel; dai più spazio a ciò che ami grazie a una grande capacità di storage per fotografie, video e documenti. Il Notebook HP 15S-FQ2129NL, di colore argento, è ora disponibile in offerta da Euronics. L’offerta sarà valida dal 24 agosto al 13 settembre 2023 (salvo esaurimento scorte).

Tutti i clienti del gruppo, infatti, potranno acquistare questo fantastico notebook scontato al prezzo di 399,00 euro.I clienti interessati, potranno scegliere anche l'opzione di rateizzazione del prodotto, pagando 133,00 €/mese per 3 rate (senza intermezzi).

Caratteristiche tecniche

Questo PC è davvero leggero, con una batteria davvero potente, che garantisce prestazioni ottime. Il design e la qualità dello schermo sono davvero ottimali. Tra le caratteristiche principali del prodotto troviamo:

Tipologia PC Notebook

Processore Intel Core i3

Nome Processorei3-1115G4 2 core 4 thread

Velocità del processore in GHz1,7

Tipo di RAM DDR4

Capacità RAM in GB 8

Espandibilità RAM 16

Capacita’ SSD – GB 512

Dimensione schermo – pollici 15,6

Videocamera incorporata

Microfono integrato

Protocollo Wi-fi 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth 4.2

Lettore impronte digitali

Tipo di batteria Ioni di litio a 3 celle, 41 Wh 210 g

Autonomia batteria – h 7,15

