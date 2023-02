OPPO: tante offerte e idee regalo per San Valentino

San Valentino è alle porte e OPPO ci propone tante idee regalo condite da offerte assolutamente da non perdere. Vediamole tutte

La festa degli innamorati è ormai alle porte e questo vuol dire che il tempo per trovare il regalo perfetto da fare al proprio partner ormai sta scadendo. Se anche visitando la nostra sezione dedicata non avete trovato nulla che possa soddisfare i gusti della vostra metà, in questo articolo vi proponiamo delle idee regalo per San Valentino in tema OPPO condite da offerte interessantissime. Vediamo tutti i dettagli di questi sconti e i vari bundle proposti dalla società.

Ecco le idee regalo di OPPO interessate dalle offerte di San Valentino

In vista della festa degli innamorati, la società cinese ha previsto una pioggia di sconti imperdibili su smartphone, dispositivi IoT e prodotti in bundle per trovare il regalo perfetto per il proprio partner. La parola d’ordine della promozione di San Valentino è coppia! All’acquisto di due prodotti dello stesso modello, a scelta fra tutti i dispositivi audio e wearable, il secondo sarà disponibile scontato del 50%.

Per gli sportivi, amanti del comfort e della praticità ma senza rinunciare allo stile, OPPO Band 2 è il regalo di coppia perfetto. Grazie alla promo, acquistando due OPPO Band 2 il secondo sarà scontato del 50%. Un’offerta imperdibile per regalarsi un personal trainer a portata di polso, oltre che un accessorio elegante capace di conferire un tocco di stile ai propri outfit.

Coloro che apprezzano la buona musica, possono approfittare del medesimo sconto per regalarsi OPPO Enco Air2 Pro. Grazie alla cancellazione attiva del rumore, questi auricolari Bluetooth permettono di ascoltare i propri brani preferiti senza essere disturbati dai rumori dell’ambiente circonstante.

La promo si estende anche ai prodotti già in bundle, tra cui le serie Find X5 e Reno8, con uno sconto dedicato che va da 50 € a 150 €. In questo modo sarà possibile acquistare contemporaneamente smartphone, cuffie, cover e smartwatch o smartband a seconda del bundle. Di seguito vi elenchiamo i prodotti interessati da questa offerta. Prima di continuare è doveroso specificare che i prezzi riportati da noi sono da considerarsi con lo sconto applicato automaticamente al momento dell’acquisto; non vi preoccupate dunque se notate delle differenze di prezzo nella pagina dedicata.

Reno8 Pro è disponibile, assieme a OPPO Enco X2, OPPO Watch Free e una cover, al prezzo di 749,99 €

è disponibile, assieme a e una cover, al prezzo di Reno8 , in abbinata agli auricolari OPPO Enco Free2 ed una cover, è acquistabile a 549,99 €

, in abbinata agli auricolari ed una cover, è acquistabile a OPPO Find X5 Pro , in abbinata agli auricolari OPPO Enco X, OPPO Watch Free e una cover, è acquistabile a 1.049,99 €

, in abbinata agli auricolari e una cover, è acquistabile a OPPO Find X5 è disponibile, in abbinata agli auricolari OPPO Enco X, OPPO Watch Free e una cover, a 699,99 €

è disponibile, in abbinata agli auricolari e una cover, a OPPO Find X5 Lite, assieme a OPPO Enco Free2, OPPO Band Sport Orange e una cover, è disponibile al prezzo di 449,99 €

Sono disponibili anche i bundle dei nuovi arrivati in casa OPPO, Reno8 T e A78. Reno8 T, con fotocamera posteriore da 100MP e un design alla moda in fibra di pelle e vetroresina, è acquistabile al prezzo di 399,99 € assieme a OPPO Enco Free2. OPPO A78 invece, è disponibile nelle sue versioni 4/8+128GB, abbinato a OPPO Band Style, rispettivamente al prezzo di 329,99 € e 369,99 €.

Gli sconti non finiscono di certo qui. Potrete acquistare OPPO A96 a 249,99 €, OPPO A54s a soli 209,99 € e OPPO A16 3+32GB al prezzo di 179,99 € grazie all’ulteriore sconto di 20 € al momento dell’acquisto. Insomma, tante offerte per tutti i gusti. Vi ricordiamo che queste saranno attive fino al 13 febbraio e solo sullo store ufficiale di OPPO. Cosa ne pensate di queste idee regalo di OPPO per San Valentino interessate da queste offerte? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori offerte riguardanti l’universo dei dispositivi mobili, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!