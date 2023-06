Oppo A98: in super offerta da Unieuro

OPPO A98 è il protagonista dell’esclusiva offerta Unieuro di oggi, scopriamo perché ha un ottimo rapporto qualità prezzo nel 2023

OPPO A98 5G è caratterizzato da prestazioni della batteria di alto livello, una ricarica SUPERVOOC da 67W, una potente batteria da 5.000 mAh e la tecnologia Battery Health Engine di OPPO. Inoltre, grazie all’incredibile schermo da 120Hz Silky Smooth, alla tecnologia di espansione della RAM e all’ultimo ColorOS 13.1, OPPO A98 5G offre un’esperienza incredibilmente veloce e fluida.

OPPO A98: caratteristiche principali del dispositivo in offerta da Unieuro

Progettato per durare tutto il giorno, OPPO A98 5G è dotato di una delle migliori configurazioni di ricarica rapida nella sua fascia di prezzo. Grazie ai miglioramenti apportati alla ricarica rapida e alla batteria, OPPO A98 5G può essere caricato al 100% in soli 44 minuti utilizzando il SUPERVOOC da 67W, mentre una ricarica di 5 minuti è sufficiente per 6 ore di telefonate o 2,5 ore di visualizzazione di video su YouTube. La batteria da 5.000 mAh è in grado di fornire fino a 39 ore di telefonate, 16 ore di video su YouTube e 8,4 ore di gioco con una carica completa, offrendo così un’esperienza fluida e duratura per tutto il giorno. Dopo una carica completa, la batteria può anche durare fino a 17,5 giorni in standby con l’Always on Display.

OPPO A98 5G è disponibile in due colorazioni, Dreamy Blue e Cool Black, entrambe realizzate con l’iconico processo OPPO Glow per creare un bellissimo effetto cristallo scintillante e una finitura priva di impronte digitali. Con un peso di circa 192 g e uno spessore di circa 8,2 mm, lo smartphone è dotato anche dell’iconico form factor 3D, per una presa affidabile e confortevole in un corpo visivamente più sottile. OPPO A98 5G ha superato sei test importanti per misurare la resistenza alle cadute, all’acqua, alle radiazioni, ai danni climatici, alle piccole cadute ripetute e alla stabilità del segnale.

Conclusioni

Non possiamo che consigliarvi l’acquisto di questo OPPO A98, attualmente in offerta da Unieuro a 399,90€ (-11%) al seguente link. Vi ricordiamo inoltre che le offerte sono valide fino a esaurimento scorte. Dunque cosa ne pensate di questo smartphone OPPO? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e di restare connessi su tuttotek.it per essere sempre aggiornati su tutte le news dal mondo tech!