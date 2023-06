Dune-Parte 2: la storia di Lady Jessica sarà più sorprendente nel film di Denis Villeneuve

Denis Villeneuve dichiara che la storia di Lady Jessica subirà un cambiamento nel nuovo film, Dune-Parte 2. Intrepretata da Rebecca Ferguson; la vedrà protagonista di una trama più attiva e sorprendente rispetto al romanzo di Frank Herbert

Aumenta sempre di più l’attesa per il debutto sul grande schermo, di Dune-Parte2 diretto dal noto regista Denis Villeneuve. Per ingannare il tempo che scorre, Villeneuve solo pochi giorni fa ha anticipato alcune chicche sul contenuto e le modifiche nel corso della lavorazione; tra cui la storia Lady Jessica.

Difatti, come si può evincere dalle recenti dichiarazioni spopolate; nella pellicola con protagonisti Timothée Chalamet (nel ruolo di Paul Atreides) e Zendaya (impegnata nelle vesti di Chani); Lady Jessica (interpretata dall’attrice Rebecca Ferguson) sarà impegnata in una storia molto più attiva e sorprendete, rispetto al romanzo di partenza di Frank Herbert. Scopriamo insieme come.

Dune-Parte 2: le dichiarazioni di Denis Villeneuve sul ruolo di Lady Jessica

Definita dal regista stesso troppo marginale e poco approfondita, ha voluto volontariamente costruire molto più spazio e trama attorno alla nota figura. Ecco quanto segue delle dichiarazioni :

Lady Jessica in un certo senso scompare nella seconda parte del libro, quindi scrivendo la sceneggiatura mi sono assicurato di fare esattamente l’opposto, assicurandomi che il suo ruolo fosse molto più attivo, che lei fosse di primaria importanza per la storia. Non vedo l’ora che il mondo possa vedere cosa è riuscita a fare Rebecca. Non ha avuto paura di spingersi oltre, è una vera forza su cui ho potuto contare

Dune-Parte 2 si basa sul romanzo di fantascienza di Frank Herbert; e vede attori protagonisti oltre ai già noti nomi di Rebecca Ferguson; Timothée Chalamet e Zendaya; anche i volti di Josh Brolin, Austin Butler, Florence Pugh e Dave Bautista; affiancati da Christopher Walken, Stephen McKinley Henderson, Léa Seydoux, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling e Javier Bardem. In programma nelle sale il prossimo 3 novembre 2023.

