F1: nel GP del Giappone ci sarà l’esordio di un pilota

La F1 fara à tappa a Suzuka nel prossimo GP del Giappone, dove oltre agli aggiornamenti che i vari team introdurranno, ci sarà anche l’esordio di un pilota

La F1 si ferma per qualche settimana in attesa di ritornare in pista nel prossimo GP del Giappone sullo storico tracciato di Suzuka. Appuntamento, quello in terra nipponica, anticipato di qualche mese se si pensa che solitamente veniva disputato in autunno. Tra le tante novità che vedremo in Giappone ci sarà l’esordio di un nuovo rookie.

Infatti, il team Visa Cash App RB metterà il pilota nipponico Ayumu Iwasa al volante della monoposto di Daniel Ricciardo nelle FP1. Ogni team infatti ha l’obbligo di far esordire in almeno due sessioni dei piloti debuttanti nel corso del Mondiale.

Il team ex AlphaTauri dunque disporrà di una coppia totalmente giapponese durante la prima sessione di prove libere, con Yuki Tsunoda e Ayumu Iwasa che saranno accompagnati dal motore Honda, anch’esso giapponese.

F1: nel GP del Giappone esordirà un pilota| Chi è Ayumu Iwasa

Ayumu Iwasa, questo sarà il nome del pilota rookie che debutterà nel weekend in Giappone. Il 21enne nativo di Osaka, ha già avuto modo di testare una monoposto di F1 durante i test svolti ad Abu Dhabi a fine 2023. A confermare la presenza di Iwasa è stato il consulente del team asutriaco Helmut Marko che ha annunicato:

Non vediamo l’ora che arrivi il GP del Giappone, dove al venerdì nelle FP1 concederemo la chance ad Ayumu Iwasa di provare la RB. E’ una pista che dovrebbe essere adatta alla sua macchina.

Il pilota nipponico viene da due ottime stagioni in Formula 2, chiudendo al quarto posto lo scorso campionato. Fa parte del programma giovani piloti della Red Bull. Quest’anno è tornato a correre in Giappone debuttando in Super Formula con il Team Mugen nella prima gara stagionale proprio a Suzuka, terminando al nono posto.

