MEATER Original e Plus: offerta del 20% su Amazon

I modelli Original e Plus di MEATER sono interessati da un’offerta del 20% su Amazon. Vediamo tutti i dettagli di questa promo

Con la Pasqua ormai alle spalle, si è aperta la stagione delle grigliate e la voglia di passare il tempo all’aria aperta con amici e parenti. Una bella campagna, tanta buona compagnia e del buon cibo sono sicuramente un buon modo di passare la giornata e rilassare la mente da quello che è il solito tran tran quotidiano.

Per godersi appieno la stagione, MEATER ha dedicato una promo speciale a tutti coloro che non vedono l’ora di grigliare in compagnia: fino al 28 maggio i termometri smart MEATER Original e MEATER Plus sono scontati con un’offerta del 20% sia sul sito ufficiale che su Amazon.

Cosa sono MEATER Original e MEATER Plus in offerta da Amazon?

Si tratta appunto di termometri pensati per monitorare la cottura delle nostre pietanze. Entrambi i dispositivi sono stati progettati per aiutare gli appassionati di cucina, compresi i meno esperti, a ottenere la cottura perfetta di carne e pesce, monitorandone la temperatura al cuore. Cosa differenzia allora MEATER Original da MEATER Plus?

MEATER Original è il primo termometro intelligente per carne veramente wireless. Grazie all’app MEATER, permette di monitorare lo stato di cottura dal proprio smartphone, ricevendo un avviso a una volta che la pietanza è pronta. Plus, invece, è il prodotto di punta di MEATER: lo stesso termometro da cucina intelligente, ma con una portata wireless estesa fino a 50 metri.

I dispositivi si configurano tramite l’app della società in pochi passaggi e sono semplicissimi da usare: un vero alleato nelle grandi grigliate. Passata la stagione della cucina all’aperto, i dispositivi potranno poi essere impiegati anche in altri metodi di cottura, come nel classico forno o in padella. Inoltre, dopo l’uso, la sonda di MEATER può essere lavata in lavastoviglie, pronta per tornare come nuova al prossimo utilizzo. Per maggiori dettagli vi lasciamo i box Amazon a fine articolo.

