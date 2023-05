Netflix: lo stop agli abbonamenti condivisi arriva anche in Italia!

Dopo mesi di annunci, rinvii e spiegazioni, alla fine tocca anche all’Italia: Netflix ha avviato lo stop agli abbonamenti condivisi anche nel nostro Paese, scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Dopo aver attuato la cosa in diversi altri paesi, come il Sudamerica, alla fine la Spada di Damocle per chiunque condividesse con amici, familiari o conoscenti l’account di Netflix è giunta. Stanno arrivando, già delle scorse ore, nelle caselle e-mail di tutti gli abbonati le modifiche che l’azienda ha messo in campo per evitare che, tramite lo sfruttamento degli “schermi”, le persone condividano account anche se geograficamente distanti fra loro. Entra dunque in gioco il concetto di “nucleo domestico”, all’interno del quale potrete continuare a condividere il vostro account. Chi invece non ne fa parte, ma è comunque in possesso della password, dovrà pagare la cifra di 4.99€ mensili per continuare ad usufruire del vasto catalogo di film e serie TV della compagnia.

L’annuncio, dato nei canali ufficiali della compagnia, recita:

A partire da oggi inizieremo a inviare questa email agli abbonati in Italia che condividono l’account Netflix al di fuori del proprio nucleo domestico. L’account Netflix è destinato a un unico nucleo domestico, ovvero a te e a chi vive con te. Tutte le persone che fanno parte del tuo nucleo domestico possono guardare Netflix dove desiderano (a casa, in movimento, in vacanza) e usufruire di nuove funzionalità come Trasferisci profilo e Gestisci accessi e dispositivi. Siamo consapevoli che sono disponibili numerose opzioni in fatto di intrattenimento. Per questo motivo continuiamo a fare investimenti importanti per offrirti sempre nuovi film e serie TV, in modo che su Netflix ci sia sempre qualcosa per te, in base ai tuoi gusti, ai tuoi stati d’animo, alle tue preferenze linguistiche o alle persone con cui vuoi guardare Netflix.

Il tuo account Netflix è per te e per tutte le persone con cui vivi, per questo abbiamo introdotto nuove funzionalità di gestione dell'account anche in Italia. E sì, potrai continuare a guardare Netflix senza problemi anche quando ti trovi in viaggio! https://t.co/ierHalUHIL pic.twitter.com/G6AJ3We9EA — Netflix Italia (@NetflixIT) May 23, 2023

Anche in Italia Netflix vieta gli abbonamenti condivisi: e ora che si fa?

Due sono quindi le opzioni per chi condivideva in passato gli account. La prima è denominata “Trasferisci un profilo”, con la quale, chiunque utilizzi un determinato account, può trasferire il proprio profilo su un altro abbonamento a pagamento. La seconda, invece, è chiamata “Acquista un utente extra”, con la quale potrete condividere il vostro account Netflix con chi non vive con voi al costo aggiuntivo di 4.99€ mensili.

E insomma, la “pacchia” è finita per tantissime persone che sfruttavano la possibilità di creare abbonamenti condivisi di Netflix, anche in Italia, per risparmiare un po’. Fateci sapere che cosa ne pensate di questa mossa qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

