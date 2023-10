Minimo Storico per il Mouse migliore di sempre (Logitech G PRO X SUPERLIGHT)

In concomitanza della Festa delle Offerte Prime, il mouse Logitech G PRO X SUPERLIGHT scende a un prezzo mai visto prima

Se sei un appassionato di videogiochi competitivi, non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta. Il Logitech G PRO X SUPERLIGHT è considerato uno dei migliori mouse disponibili sul mercato ed è ora disponibile su Amazon a un prezzo imbattibile, soli 89,99€!

Logitech G PRO X SUPERLIGHT: il re dei mouse a un prezzo folle

Il Logitech G PRO X SUPERLIGHT Mouse Gaming Wireless è un’opportunità straordinaria per chiunque desideri un mouse da gaming di alta qualità a un prezzo incredibilmente conveniente. È ampiamente considerato uno dei migliori mouse presenti sul mercato e offre una vasta gamma di funzionalità che lo rendono una scelta eccellente per i giocatori di tutti i livelli.

La caratteristica distintiva di questo mouse è il suo peso ultraleggero di soli 63 grammi. Questo design leggero lo rende estremamente confortevole da utilizzare per lunghe sessioni di gioco, riducendo l’affaticamento della mano. Inoltre, il mouse è dotato del sensore HERO 25K, che offre un tracciamento preciso e affidabile. Questo sensore è in grado di raggiungere una velocità di 25.600 DPI, il che significa che puoi aspettarti un’esperienza di gioco reattiva e di alta precisione.

Il mouse dispone di 5 pulsanti programmabili, consentendoti di assegnare macro e comandi personalizzati per adattare il mouse alle tue esigenze di gioco specifiche. La connessione wireless LIGHTSPEED assicura una connessione stabile e priva di ritardi, consentendoti di godere al massimo delle tue sessioni di gioco senza preoccuparti di interruzioni indesiderate.

Una delle caratteristiche più impressionanti di questo mouse è la sua batteria a lunga durata. Con una sola carica, puoi utilizzare il mouse per fino a 70 ore, il che significa che non dovrai preoccuparti di ricaricarlo frequentemente durante le tue sessioni di gioco. Inoltre, il mouse è progettato pensando alla massima comodità, con piedini a zero resistenza in PTFE che consentono uno scorrimento fluido e senza attrito.

Continuate a seguire le pagine di tuttotek.it per rimanere sempre aggiornati sul mondo hardware e molto altro ancora!