La Smart TV LED UHD 4K 55″ 55UR91006LA di LG, colore blu, è disponibile in offerta presso gli store EURONICS a partire dal 24 agosto

Euronics è un gruppo europeo di grande distribuzione, specializzato nell’elettronica di consumo. Euronics Italia S.p.a. è uno dei principali attori nella distribuzione di elettrodomestici e prodotti di elettronica di consumo. Infatti, attualmente, Euronics Italia S.p.A. conta su una forza lavoro di oltre 6.300 dipendenti distribuiti su tutto il territorio italiano. Dal giorno 24 agosto è possibile acquistare ad un prezzo scontato nei punti vendita Euronics di tutta Italia la Smart TV di LG LED UHD 4K 55″ 55UR91006LA.

LG Smart TV LED UHD 55UR91006LA in offerta da Euronics: i dettagli

Questa Smart TV 55UR91006LA.API4K α5 Gen6 con 3 porte HDMI, Game Optimizer e con Wi-Fi 5, offre immagini definite e colori profondi con la risoluzione Real 4K e HDR10 Pro. Il processore 4K α5 Gen6 con AI elabora i tuoi contenuti per esaltare i dettagli sullo schermo 4K. A colpire è il nuovo design ultra slim con base regolabile in altezza su due posizioni. Inoltre, ancora più semplice e personalizzata con la piattaforma webOS 23 e l’Intelligenza Artificiale ThinQ AI e che risponde ai tuoi comandi vocali. In fine, sono integrate moltissime piattaforme di streaming come Netflix, Apple TV+, Disney+ e gli LG Channels.

L’LG Smart TV LED UHD 55UR91006LA, di colore blu, è ora disponibile in offerta da Euronics. L’offerta sarà valida dal 24 agosto al 13 settembre 2023 (salvo esaurimento scorte). Tutti i clienti del gruppo, infatti, potranno acquistare questa straordinaria Smart TV ad un prezzo scontato di 499,00 euro. I clienti interessati, potranno scegliere anche l’opzione di rateizzazione del prodotto, pagando 166,33 €/mese per 3 rate senza interessi. Per l’acquisto del prodotto e per maggiori informazioni sull’offerta potete consultare il seguente link.

Caratteristiche tecniche

Questa Smart TV di ultima generazione offre delle grandi prestazioni; con una qualità video ed audio davvero di primissimo livello. Il design e la qualità dello schermo sono davvero ottimali. Tra le caratteristiche principali di questo prodotto troviamo:

Full Internet TV

Nuova Classe efficienza energetica F

Tecnologia schermo LED

Dimensione schermo – pollici55 – cm 139,7

Rapporto formato 16:9

Pannello curvo

HD Immagine 4 K

Risoluzione 4 K

Numero casse 2

Audio Surround

Connessione rete WiFi ed Ethernet

Bluetooth 5.0

Numero HDMI Totali 3

HDMI ARC

USB Rec (PVR)

Altezza – mm 746

Larghezza – mm 1236

Profondità – mm 260

Peso – Kg18,8

