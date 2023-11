KTC H24V13: monitor da gaming in offerta a meno di 100 euro!

Cercate un monitor da gaming con buone caratteristiche, ma senza spendere un capitale? KTC H24V13 potrebbe fare al caso vostro!

I monitor sono una componente fondamentale dei nostri setup da gaming. Infatti un buon monitor è fondamentale per una buona esperienza di gioco. I colori devono essere vividi e realistici. I movimenti fluidi e scattanti per garantire una ottima reattività. KTC H24V13 potrebbe essere una buona occasione per chi non vuole sborsare un prezzo esorbitante.

KTC H24V13; il monitor da gaming economico

Il monitor gaming KTC H24V13 è dotato di display da 23,8 pollici con una risoluzione FHD da 1920 x 1080 pixel con refresh rate a 100 Hz. Si tratta di un valore superiore ai classici 60Hz per poter garantire una migliore reattività. Con un rapporto di contrasto dinamico di 4000:1 e una copertura del 104% della gamma di colori sRGB, il KTC H24V13 offre colori più intensi e realistici. La risoluzione FHD, unita al buon contrasto e ai colori, permettono di offrire una buona esperienza di visione. Inoltre, dispone di una modalità con luce blu ridotta e della tecnologia Flicker-free, progettate per proteggere gli occhi dall’affaticamento anche curante l’uso prolungato e serale.

Il KTC H24V13 non è solo un monitor da gaming, ma ovviamente si adatta a diversi utilizzi come anche il lavoro d’ufficio o l’intrattenimento. Grazie alla sua versatilità, rappresenta un investimento eccellente per chi fa un uso misto del proprio PC. Il monitor supporta il montaggio a parete VESA da 100 mm x 100 mm e offre regolazioni ergonomiche dell’inclinazione da -5° a 15°, consentendoti di regolare facilmente la posizione di visualizzazione per massimizzare il comfort durante l’utilizzo.

La promozione

Fino al 30 novembre potrete acquistare su Geekmall il monitor da gaming KTC H24V13 al prezzo di 94.99 euro con la consegna gratuita in omaggio grazie al codice “IM519BZZ”! Se avete bisogno di un monitor ad un prezzo contenuto, questa è certamente una buona opzione!